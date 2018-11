Tajvanska režiserka Yue Fu (na desni) z nagrado zlati konj, ki jo je v kategoriji najboljšega dokumentarca osvojila za film Naša mladost v Tajvanu. Foto: Reuters V debato se je vpletel tudi verjetno mednarodno najbolj znani tajvanski filmski ustvarjalec, režiser Ang Lee. Foto: Reuters Številni kitajski zvezdniki so izrazili svojo podporo uradnemu stališču Pekinga, med njimi tudi zvezdnica Fan Bingbing, ki je letos sprožila številna ugibanja okrog svojega domnevnega "izginotja". Na koncu se je izkazalo, da jo Kitajska preganja zaradi utaje davkov; igralka je bila prisiljena objaviti javno opravičilo, v katerem med drugim izjavi, da so vsi njeni dosežki neločljivi od zaslug Komunistične partije. Foto: EPA Dodaj v

Na podelitvi "kitajskih oskarjev" zvezdniki sprti zaradi Tajvana

Polemika se nadaljuje na omrežju Weibo

19. november 2018 ob 18:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

V kitajsko govorečem svetu za ekvivalent hollywoodskim oskarjem velja podelitev nagrad zlati konj. Letošnja slovesnost je povzročila razkol med filmskimi zvezdniki in režiserji in postala nekakšen referendum o statusu Tajvana.

Na sobotni gala podelitvi zlatih konjev, ki se je odvijala v Tajpeju, je dokumentaristka Yue Fu pozvala k priznanju Tajvana kot "samostojne entitete", kar je zanetilo žolčen spor med prisotnimi zvezdniki celinske Kitajske in Tajvana.

Kitajski igralec Tu Men, ki je na oder prišel kot podeljevalec nagrade, je izrecno omenil Tajvan kot "kitajski Tajvan", predsednik odbora nagrad, oskarjevec Ang Lee, pa je po podelitvi za zbrane novinarje poudaril, da je smel vsak udeleženec na odru povedati, kar mu je ležalo na duši. Je pa vseeno posvaril pred preusmerjanjem pozornosti: "Upamo, da bo umetnost lahko ostala umetnost in da se politične teme vanjo ne bodo vpletale."

Tajvan ima samostojno vlado in demokratično izvoljeno vodstvo, a Kitajska kljub temu ozemlje obravnava kot svojo provinco; ne izključujejo oboroženega posredovanja za ponovno združitev. Vprašanje tajvanske neodvisnosti je za Peking eno od najbolj občutljivih političnih vprašanj.

Predsednica: Tajvan ni "kitajski Tajvan"

Napetosti se samo še stopnjujejo, odkar je na čelu Tajvana predsednica Tsai Ing Wen, velika zagovornica samostojnosti. Ta konec tedna bodo v Tajvanu tudi volitve, verjetno dober kazalnik tega, kako se bo vladajoča stranka leta 2020 odrezala v predsedniški bitki. Predsednica sama se je v debato vključila z opazko, da Tajvan ni nikoli sprejemal oznake "kitajskega Tajvana". "To je nesprejemljivo poimenovanje. Tajvan je preprosto Tajvan." Obenem je v objavi na Facebooku zapisala, da je "ponosna" na podelitev zlatih konjev, ki je po njenih besedah "podčrtala, da je Tajvan nekaj drugega kot Kitajska". "Tajvan je demokratična in odprta družba. Tukaj nihče ne bo izginil in nihče ne bo utišan zaradi drugačnih stališč. Nimamo spornih besed, ki bi jih bilo treba na spletu cenzurirati."

Uporabniki družbenih omrežij so na profilu Yue Fu po podelitvi pustili skoraj 20 tisoč komentarjev. Nekateri podpirajo njeno stališče do neodvisnosti, drugi so seveda nasprotnega mnenja. Nekateri se pritožujejo tudi, češ da ne bi smela "spolitizirati" prireditve. Tajvanska vladajoča stranka, Demokratična napredna stranka, je danes v uradni izjavi za javnost zapisala, da so vse kritike na račun režiserke "poskus zunanjega vmešavanja v volitve".

Skesana Fan Bibngbing?

Podelitev zlatih konjev je zaradi vsega tega trenutno najbolj vroča obravnavana tema na omrežju Weibo, kitajskem ekvivalentu Twitterja. Številni kitajski zvezdniki so izrazili svojo podporo uradnemu stališču Pekinga, med njimi tudi zvezdnica Fan Bingbing, ki je letos sprožila številna ugibanja okrog svojega domnevnega "izginotja". Na koncu se je izkazalo, da jo Kitajska preganja zaradi utaje davkov; igralka je bila prisiljena objaviti javno opravičilo, v katerem med drugim izjavi, da so vsi njeni dosežki neločljivi od zaslug Komunistične partije. Njen profil na Weiboju je od takrat sameval, zdaj pa je objavila: "Kitajske se ne da skrčiti na en sam majhen del" in prilepila zemljevid, na katerem je Tajvan vključen pod Kitajsko.

A. J.