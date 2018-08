Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Diplomski film Maše Šarović, Najtoplejši dnevi poletja, je bil lani nagrajen že na Valjevskih filmskih srečanjih. Foto: FeKK Vrzel, kratki film scenaristke in režiserke Ane Trebše, si boste lahko 15. septembra ogledali tudi na Festivalu slovenskega filma v Portorožu. V njem med drugim nastopijo Maruša Majer, Primož Bezjak in Ivanka Mežan. Foto: FeKK Festival organizira Društvo za uveljavljanje kratkega filma Kraken, ki je nastalo, da bi kratki film v Sloveniji v javnem diskurzu enakovredno postavili ob bok celovečernim filmom. Foto: FeKK/Asiana Jurca Avci Dodaj v

Nagrajenci festivala FeKK: najboljši kratki filmi danes v Kinoteki

Najboljši slovenski film posnela Ana Trebše, zmaga odšla v Srbijo

25. avgust 2018 ob 13:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

4. mednarodni festival kratkega filma (FeKK) v Ljubljani se je sklenil s podelitvijo nagrad: mednarodna žirija je grand prix podelila filmu Najtoplejši dnevi poletja srbske režiserke Maše Šarović.

Film je prepričal z inteligentno zgrajeno atmosfero, dvoumnostjo in presenetljivimi detajli. Ponuja drobce pogleda na mladino v enem poletju. Projekcije zmagovalnih filmov bodo na sporedu danes zvečer v Slovenski kinoteki.

Nagrado za najboljši kratki film iz držav nekdanje Jugoslavije je prejel film Lovettovi hrvaškega režiserja Igorja Bezinovića. "Neizmerno duhovita, večplastna vizija delovnega sveta in življenja na spletu dandanes, ki raziskuje odnose med spoloma ter odnose moči z lahkotnostjo in veliko mero domišljije," je zapisala mednarodna žirija.

Nagrada za najboljši slovenski kratki film festivala je pripadla Ani Trebše za Vrzel. Kratki film z dobro razvitimi in odigranimi liki je po mnenju žirije očarljiv prikaz vloge družbenih omrežij v današnjih odnosih, s katerim se z lahkoto poistovetimo.



Kritiška žirija, ki je letos izbirala prvič, je imela svoja zmagovalca. V mednarodnem programu filmov iz nekdanje Jugoslavije je izbrala film Dramaturgija je precenjena hrvaške režiserke Sunčice Ane Veldić. "Inovativno, hudomušno, radikalno, samoironično in kritično se avtorica loti svojega filmskega izobraževanja, filmskih klišejev in sebe kot študentke režije ter hkrati veterinarke. Film je veren naslovu, saj neprestano prevprašuje osrednje mesto dramaturgije v filmu in nam pokaže, kako film zastaviti sveže, hkrati osebno in esejistično ter fragmentarno, ne da bi pri tem izgubil rdečo nit," je zapisala žirija.

Med slovenskimi kratkimi filmi se je kritiška žirija odločila za film Iva Maje Alibegović. "Avtorica skozi intimen portret Ive nastavi zrcalo družbi, ki vedno bolj diktira ideale videza, lepote in uspešnosti. To stori brez moraliziranja in vsiljevanja mnenja, hkrati pa nas ponese tudi v svet razcepa med fizično osebo in spletno persono ter nas spodbudi k razmisleku, kako sodobna tehnologija in družba, ki sta soj žarometov prenesli z odrov in modnih pist v dnevno sobo, oblikujeta posameznikovo samopodobo," je zapisala kritiška žirija.

Za naziv slovenskega zmagovalca festivala se je potegovalo 25 izbranih filmov. Prijavilo se jih je 90. V mednarodni program se je izmed 170 prijavljenih uvrstilo 25 kratkometražnih produkcij iz držav nekdanje Jugoslavije.

Med filmi je izbirala mednarodna žirija, ki so jo sestavljaje strokovnjakinje s področja filma Nika Autor, Delphine Jeanneret in Carmen Gray. Kritiška žirija je delovala v sestavi Žiga Brdnik, Veronika Zakonjšek in Peter Žargi.

A. J.