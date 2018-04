Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 14 glasov Ocenite to novico! Harrison Ford se v zadnjem času s precejšnjim uspehom vrača k vlogam, s katerimi je zaslovel: najprej je obudil Hana Sola, leta 2020 pa še Indiano Jonesa. Foto: IMDb Kraljestvo kristalne lobanje je številne oboževalce razočaralo, a je film še vseeno zaslužil skoraj 800 milijonov dolarjev. Dosedanji zaslužek cele franšize se giblje okrog dveh milijard dolarjev. Foto: IMDb Ko bo peti film v kinematografih, bo Ford štel že 78 let. Foto: IMDb Dodaj v

Namesto Indiane Jonesa - Indiana Joan? Nastopil je čas, pravi Spielberg

Prihodnost franšize onkraj petega dela in leta 2020

9. april 2018 ob 12:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ko se bo Harrison Ford upokojil in dokončno odložil svoj laso, bi bil morda čas, da ga v vlogi pustolovskega arheologa Indiane Jonesa zamenja ženska. Tako vsaj misli oče franšize Steven Spielberg.

Steven Spielberg, ki je režiral čisto vse blockbusterje v franšizi Indiana Jones, je v pogovoru za britanski tabloid The Sun med drugim razkril, da je "precej prepričan", da bo naslednja (peta) dogodivščina Indiane Jonesa tudi labodji spev za 75-letnega Harrisona Forda v vlogi naslovnega raziskovalca. Ker pa preverjenega recepta ne gre metati stran, Spielberg že zdaj zagotavlja, da bo šla karavana naprej tudi brez slavnega igralca.

Ko so ga vprašali, kdo bi bil vreden Fordovega klobuka in biča, je Spielberg namignil, da je skrajni čas, da lik privzame "drugačno obliko". Z novinarjevim predlogom, da bi to morda lahko pomenilo žensko, se je strinjal zelo hitro: "Ime bi morali spremeniti iz Jonesa v Joan. Ampak s tem ne bi bilo nič narobe."

Peti film prihaja leta 2020

Harrison Ford se je prvič kot Indiana Jones predstavil leta 1981, v uspešnici Lov za izgubljenim zakladom (Raiders of the Lost Ark). Vlogo je ponovil še v treh nadaljevanjih, nazadnje leta 2008 v Kraljestvu kristalne lobanje. Že od prejšnjega meseca je uradno potrjeno, da bodo peti film - spet ga režira Spielberg - naslednje leto snemali v Veliki Britaniji. Premiera bo tako najverjetneje v letu 2020.

V producentski vlogi se bosta znašla veterana franšize Kathleen Kennedy in Frank Marshall, scenarij pa pišejo Philip Kaufman, David Koepp in George Lucas. Marshall je že potrdil, da bo zgodba petega filma nadaljevanje predhodnika, Shia LaBoeuf pa se ne bo vrnil v vlogi Jonesovega sina.

Kraljestvo kristalne lobanje je številne oboževalce razočaralo, a je film še vseeno zaslužil skoraj 800 milijonov dolarjev. Dosedanji zaslužek cele franšize se giblje okrog dveh milijard dolarjev.

Spielberg še ni izgubil občutka za komercialno uspešnico

Spielberg sicer trenutno v naših kinematografih gostuje z fantazijsko eksplozijo posebnih učinkov in popkulturne nostalgije, Igralec št. 1. Kritiški odzivi na film so bili mešani (MMC-jevo recenzijo lahko najdete tukaj), se je pa dobro odrezal pri gledalcih - to je prvi režiserjev film po letu 2011 (in Tintinovih dogodivščinah), ki je prebil mejo tristomilijonskega zaslužka. Še več, to mu je uspelo v enem samem tednu predvajanja.

