Netflix izločen iz tekmovalnega programa v Cannesu

Ne želijo zagotoviti distribucije v francoskih kinih

27. marec 2018 ob 18:00

Cannes - MMC RTV SLO

Canski soj luči ne bo več padal na filme Netflixa. Spletni velikan od letos ni več dobrodošel v tekmovanju za zlato palmo na filmskem festivalu v Cannesu, saj filmom ne želi zagotoviti distribucije v francoskih kinih.

Direktor festivala Thierry Fremaux razlaga, da sta zgodovina filma in zgodovina spleta dve različni zadevi.

"Kino še vedno slavi!"

Za francosko revijo Le Film Français je napovedal, da zlata palma, najuglednejša filmska nagrada canskega festivala, ne bo več dostopna za filme, ustvarjene za Netflix. Povedal je, da si je lani še domišljal, da bi lahko sklenili dogovor, vendar pa pri Netflixu ne želijo sprejeti temeljnega pogoja festivala: da se morajo filmi, prikazani v tekmovalni sekciji festivala, postfestivalsko distribuirati v kinih. "Kino še vedno slavi, kljub zlati dobe za TV-serije," je zmagoslavno oznanil.

Francoski filmarji in sindikati so na lanskem, 70. canskem filmskem festivalu vključitev Neflixovih filmov v tekmovalni program vzeli kot strašno kontroverznost. V tekmovalni program so namreč sprejeli dva celovečerna filma – znanstvenofantastično dramo Okja Joon Ho Bonga s Tildo Swinton, Paulom Danom in Jakom Gyllenhaalom ter komedijo The Meyerowitz Stories Noaha Baumbacha z Dustinom Hoffmanom, Emmo Thompson, Benom Stillerjem in Adamom Sandlerjem. Nobeden izmed njiju ni bil pozneje prikazan v francoskih kinematografih.

Netflix kot ameriški kulturni imperializem

Christophe Tardieu, direktor Nacionalnega filmskega centra (Centre national du cinéma, CNC), v katerem usklajujejo javno financiranje francoskega filma, je Netflixovo obnvedenje označil za klasični "ameriški kulturni imperializem".

"Ljudje z Netflixa obožujejo rdečo preprogo in predstavitve svojih filmov skupaj z drugimi. Vendar pa razumejo, da je nedostopnost njihovega sistema v škodo našemu," je za Hollywood Reporter povedal Fremaux. Neoskrunljivost kinoizkušnje v očeh Cannesa je v popolnem nasprotju s hibridnostjo videa na zahteva, kot ga ponujajo Netflix, Amazon in druge spletne platforme.

Francoska kulturna izjema

Francozi imajo poseben zakon, imenovan francoska kulturna izjema, v katerem določajo posebne pogoje za to, kdaj se lahko film premakne iz kinodvoran na televizijo ter na platforme z videi na zahtevo. Predvidevajo, denimo, da mora biti med premiero in spletnim predvajanjem vsaj 36 mesecev. Obenem pa z zakonom opredeljujejo, da mora biti določen odstotek prihodkov s spletnih platform in od prodaje vstopnic namenjen za produkcijo domačih filmov.

Direktor festivala Thierry Fremaux in predsednik prireditve Pierre Lescure sta povedala, da bodo Netflixovi filmi sicer še vedno lahko prikazani v preostalem programu festivala, vendar ne v tekmovalnem.

Prepoved selfijev

Novica je prišla v javnost kmalu po canski napovedi novega pravila, da bodo na rdeči preprogi letos prepovedali selfije. Letošnji, že 71. festival se bo na francoski rivieri začel 8. maja in bo trajal do 19. maja.

N. Š.