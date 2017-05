Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Malo bolj rumeno obarvani mediji poročajo o tem, da je Gore s svojo partnerico v Cannesu preplesal cel večer po premieri Neprijetnega nadaljevanja. Foto: Reuters Film je po premieri na festivalu Sundance požel stoječe ovacije, kritiki pa si glede njega niso bili enotni. Foto: Reuters Ni mogoče, da bi se spet vrnili v dobo premoga, je prepričan Gore. "Trumpove obljube rudarjem (da bo priskrbel več služb v industriji, op. n.) niso uresničljive, lahko pa bi jih, če bi hotel, zaposlil v industriji sončnih sistemov." Foto: Reuters

"Niti Trump ne more ustaviti boja proti globalnemu segrevanju"

Neprijetna resnica je dobila nadaljevanje

24. maj 2017 ob 13:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ameriški predsednik Trump ne more več preprečiti boja proti podnebnim spremembam, je prepričan nekdanji podpredsednik – in dokumentarist – Al Gore. V Cannesu je predstavil svoj novi film, nadaljevanje okoljevarstvene uspešnice Neprijetna resnica.

An Inconvenient Sequel: Truth to Power (Neprijetno nadaljevanje: Resnica proti moči) je nadaljevanje dokumentarca Neprijetna resnica, ki ima velike zasluge za to, da se je pred desetimi leti v glavni politični diskurz prebila tema podnebnih sprememb.

Film je bil skoraj v celoti dokončan, še preden je bil novembra lani Donald Trump izvoljen za novega ameriškega predsednika. Gore je vanj vključil kadre Trumpove predvolilne kampanje: posnetke shodov, na katerih obljublja, da bo odpravil regulacije v zvezi z varovanjem okolja ter tako pomagal naftni in premogovniški industriji. Na neki točki pripomni: "Hej, malo globalnega segrevanja bi nam prišlo prav – zdajle je ledeno!"

En sam človek ne more ustaviti napredka, tudi če je predsednik

Resnica je za odtenek manj skrb vzbujajoča, zagotavlja Gore: preveč je zakonskih in političnih ovir, da bi lahko predsednik Ameriko kar tako zasukal stran od uporabe fosilnih goriv. "Po štirih mesecih Trumpove administracije vemo, da ne more nihče, niti predsednik, ustaviti okoljevarstvenega gibanja," je Gore izjavil na tiskovni konferenci v Cannesu.

"Sodišča so blokirala del Trumpovih načrtov, pri drugih pa kongres ni ravnal v skladu z njegovimi željami. Američani so odločeni, da bodo napredovali v pravi smeri, in to tudi počnejo."

Trumpova administracija je v zadnjih štirih mesecih sicer poskušala odpraviti nekatere okoljevarstvene regulacije, obenem pa republikance jezi s tem, da razmišlja o tem, da bi ZDA ostale del globalnega pakta za boj proti spremembam v podnebju. Gore seveda upa, da Trump ne bo dvignil rok od pariškega dogovora iz leta 2015, ki ga je podpisala večina svetovnih držav.

"Mislim, da obstaja možnost, celo boljša možnost kot doslej, da bo Trump marsikoga presenetil in Združene države še naprej zavezal pariškemu dogovoru. Tega seveda ne vem zagotovo, a verjamem, da obstaja velika verjetnost."

Neutemeljen optimizem?

Neprijetno nadaljevanje je sicer svetovno premiero doživelo že januarja na festivalu Sundance in tam poželo mešane odzive. Filmska revija Variety napoveduje, da bo film najverjetneje "še en velik dogodek, del javnega diskurza, film, ki se bo – spet – naslajal nad rušilno močjo svoje neprijetnosti."

Recenzent Hollywood Reporterja je bil manj navdušen, češ da Gore ni dovolj ostro in odločno napadel Trumpa. "Čisto mogoče je, da se Gore boji, da bi ogrozil še tisto malo vpliva, kolikor ga bo imel v Ovalni pisarni," piše. "Ampak to je tema, v zvezi s katero se ne da upajoče zreti v prihodnost."

A. J.