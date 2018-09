Novi napovednik zapečati usodo Franka Underwooda

6. sezona Hiše iz kart prihaja 2. novembra

6. september 2018 ob 19:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kocka je padla: predsednik Frank Underwood je nepreklicno mrtev, razkriva novi napovednik za politično nadaljevanko Hiša iz kart, ki se novembra v Netflixov repertoar vrača brez dosedanjega protagonista, Kevina Spaceyja v vlogi Francisa Underwooda.

V najnovejšem, spet le en prizor dolgem napovedniku lahko vidimo Robin Wright, ki v nadaljevanki igra Underwoodovo hladno, preračunljivo ženo Claire. Stoji na moževem grobu in v svojem značilnem brezizraznem tonu izjavi: "Nekaj pa ti povem, Francis. Ko bodo pokopali mene, to ne bo na domačem vrtu. In ko se mi bodo hoteli pokloniti, bodo morali čakati v vrsti."

Napovednik seveda ne razkriva, kako in zakaj je nekdanji predsednik moral umreti, so pa pri Netflixu že pred meseci potrdili, da se bo šesta in obenem zadnja sezona serije vrtela okrog spletkarske žene, ki je na koncu pete sezone dejansko postala ameriška predsednica.

V prejšnjih petih sezonah Hiše iz kart je sicer Spaceyju uspelo ustvariti antologijsko vlogo Francisa (Franka) Underwooda, ki je za dosego svojih ciljev brezkompromisno uporabljal vsa sredstva, tudi umor in manipulacijo. Sanje so se mu uresničile in prišel je v Belo hišo, a je moral nato osramočen odstopiti.

Že lani, ko je oskarjevca Spaceyja več kot trideset moških obtožilo spolnega nadlegovanja, je bilo odločeno, da Frank ne bo več del Hiše iz kart, ni pa bilo jasno, na kakšen način bodo pojasnili njegovo odsotnost.

Škandal je izbruhnil v drugi polovici leta 2017, ko je igralec Anthony Rapp z razkritjem svoje izkušnje s Spaceyjem pri 14 letih postal kamen, ki je sprožil plaz - kar naenkrat se je izkazalo, da ima podobne zgodbe ogromno mladih moških iz različnih vej filmske industrije. Spacey se je javno opravičil za svoje vedenje do Rappa in obenem razkril svojo istospolno usmerjenost, potem pa se umaknil iz javnosti in nehal komentirati vse nadaljnje obtožbe.

Za zdaj ne gre pred sodišče

V torek je losangeleški državni tožilec potrdil, da proti Spaceyju ne bo vložil obtožnice za spolni napad, ker je primer iz leta 1992 po kalifornijskem zakonu že zastaral. Trenutno obstaja še en odprt primer iz leta 2016, ki ga tožilstvo še preiskuje. Policija v Londonu preiskuje šest različnih obtožb proti njemu.

Hiša iz kart je leta 2013 v hipu postala uspešnica in Netflix postavila na zemljevid relevantnih ponudnikov izvirnih serij. Šesto sezono bo ponudnik vsebin na zahtevo objavil 2. novembra, štela pa bo le okleščenih osem epizod (doslej jih je bilo v vsaki sezoni 13).

A. J.