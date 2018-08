Objavljen prvi napovednik Moorovega Fahrenheit 11/9, ki si je za tarčo vzel Trumpa

Dokumentarec naslovljen po dnevu Trumpove izvolitve

11. avgust 2018 ob 10:53

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Z oskarjem ovenčani režiser Michael Moore v svojem novem dokumentarnem filmu Fahrenheit 11/9 obračunava z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in njegovo administracijo.

Kot je razvidno iz napovednika, Michael Moore spregovori s preživelim v streljanju na šoli v Parklandu Davidom Hoggom in demokratko Alexandrio Ocasio-Cortez. Donald Trump se vmes oglaša s citati, kot je "Nekatere od teh ljudi sovražim, a jih ne bi ubil.". Moore z gasilsko cevjo škropi onesnaženo vodo iz njegovega rojstnega kraja Flint na posestvo guvernerja Michigana Ricka Snyderja.

Neonacisti, Ku Klux Klan in Trumpovi podporniki

Sledijo prizori protestov neonacistov, Ku Klux Klana in Trumpovih podpornikov s plakatom, ki liberalce poziva, naj pripravijo orožje, če ga bodo poskušali odstaviti. "Dame in gospodje, to je zadnji predsednik ZDA," na koncu napovednika poudari Moore. Preden bo film 21. septembra prišel v kinodvorane, ga bodo premierno prikazali na festivalu v Torontu.

Poln pehar uspešnih dokumentarcev

Moore ima za sabo že nekaj odmevnih dokumentarcev, med katerimi so Bovling za Columbine, Kapitalizem: Ljubezenska zgodba, Sicko, Fahrenheit 9/11 in Koga napasti zdaj? Za najboljšega med njimi se najpogosteje omenja z oskarjem nagrajeni film Bovling za Columbine, ki ga opisujejo kot šaljiv, a grozljiv film o ZDA. Film je bil po 46 letih prvi dokumentarec, ki se je smel potegovati za nagrade v Cannesu. Žirija mu je enoglasno podelila posebno nagrado ob 55-letnici festivala.

Pri 9/11 Weinstein da, pri 11/9 Weinstein ne

Pri Fahrenheit 9/11 je moči združil s producentom Harveyjem Weisteinom. V načrtih je bilo tudi sodelovanje pri filmu Fahrenheit 11/9, a to se zaradi spolnih obtožb, s katerimi se je soočil producent, ni zgodilo.

Z dokumentarcem Fahrenheit 9/11, filmom o terorističnih napadih 11. septembra leta 2001 in boju Georgea W. Busha proti terorizmu, je Moore leta 2004 na filmskem festivalu v Cannesu osvojil zlato palmo. V filmske blagajne je film prinesel 222 milijonov ameriških dolarjev in še danes velja za najbolj dobičkonosen dokumentarec vseh časov.

Spodaj si lahko pogledate napovednik za prihajajoči dokumentarec Fahrenheit 11/9.

P. G.