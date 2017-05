Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.4 od 11 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Preden je postala Čudežna ženska (Gal Gadot), je bila to Diana, amazonska princesa, izurjena kot nepremagljiva bojevnica. Odraščala je v paradižu zaščitenega otoka, kamor nekega dne trešči letalo z ameriškim pilotom; ta prebivalcem pove o obsežnem spopadu, ki divja v zunanjem svetu. Diana zapusti svoj dom, prepričana, da lahko zaustavi spopade. Foto: Kolosej Gal Gadot na premieri v Los Angelesu. Prvi kritiški odzivi na film so dobri. Foto: Reuters Na premiero je prišla tudi Lynda Carter, ameriška ikona, ki je v sedemdesetih Čudežno žensko igrala v kultni tv-nadaljevanki. Foto: Reuters

Ogorčenje nad filmsko projekcijo samo za ženske

Buren odziv je bil vzrok za nove projekcije

29. maj 2017 ob 15:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Združenih državah se dogaja huda kršitev človekovih pravic - tako se vsaj zdi, če sodimo po izlivih gneva na družbenih omrežjih. Peščica kinodvoran po državi namreč prireja projekcijo spektakla Čudežna ženska samo za ženske. Očitkov na račun diskriminacije ne manjka.

Ideja se je rodila v Alamu v zvezni državi Teksas; kinematograf Drafthouse redno prireja priložnostne projekcije, na primer za vojne veterane in podobno. Zdaj se jim je utrnila ideja, da bi Čudežno žensko, prvi hollywoodski blockbuster s superjunakinjo v glavni vlogi po več kot desetih letih, enkrat predvajali samo za ženske. Dogodek so napovedali z objavo na Facebooku: "Oprostite, gospodje, ampak tokrat se sklicujemo na "girl power" in moškim prepovedujemo vstop za en večer. In ko rečemo, "samo ljudje, ki se identificirajo kot ženske", mislimo resno. Vsi, ki bodo takrat delali - zaposlene v dvorani, projekcionistka, kulinarična ekipa - vse bodo ženske."

Odzivi na objavo so bili pričakovano žolčni. "'Enakopravnost' je očitno dandanes selektivna. Kaj pa recimo projekcija filma samo za moške - ali pa enakopravnost ne deluje po tem principu?" je bil eden izmed reprezentativnih komentarjev.

"Upam, da bo kdo tožil"

"Upam, da bo kdo tožil; to je diskriminacija na podlagi spola," je ena izmed številnih pritožb na Twitterju. "Super, samo obvestite nas, kdaj bodo projekcije Thora, Spider-Mana, Vojne zvezd itd. samo za moške. Da vidimo, kako boste nadaljevali zdaj, ko ste postavili precedens."

Lastniki kinodvorane so že napovedali, da bodo ves dobiček od posebne projekcije namenili organizaciji Planned Parenthood, ki je trenutno v nevarnosti korenitega zmanjšanja državnih sredstev. Drafthouse skuša tudi odgovarjati jeznim uporabnikom na Facebooku, in to ne povsem brez humorja. "Nikoli nismo imeli projekcije, na kateri bi v dvorano spuščali samo moške, *smo* pa pred leti predvajali film Entourage ..."

Seveda obstajajo tudi moški, ki jih ideja ni zmotila. "To je super ideja. Film si bom pač ogledal kdaj drugič. Vau, to je bilo lažje, kot da bi se počutil diskriminiranega," je komentiral nekdo na Facebooku.

Jeza "trolov" jih je samo še spodbudila

Obe teksaški "ženski" projekciji filma sta že razprodani in lastnik verige pravi, da bodo kaj podobnega skušali organizirati tudi v drugih krajih. "To, da je dogodek, na katerem bodo resnično vladale ženske, razjezil toliko trolov, je samo dokaz, da delamo nekaj prav," so komentirali za blog Mashable. "Posledično smo se odločili, da bomo ta program razširili še na druge lokacije in povabili gledalke, da nam pomagajo proslaviti to ikonično superjunakinjo v naših kinematografih."

Od leta 1920 pa do danes je izšlo približno 130 filmov o superjunakih z enim samim protagonistom, je naštela Beth Elderkin, ki piše za popkulturni blog Gizmodo. "Veste, koliko od teh 130 filmov je imelo žensko v glavni vlogi? Osem."

Čudežno žensko je režirala Patty Jenkins, prva ženska v zgodovini, ki ji je bil zaupan film v tem žanru. Glavno vlogo je dobila izraelska lepotica Gal Gadot. V slovenske kinematografe film prihaja 1. junija.

Women get paid 3/4 of what men do. "Eh, it's whatever." This is a women's only Wonder Woman screening. "THIS IS A SEXIST OUTRAGE!" — Mark Potts (@mrmarkpotts) May 27, 2017

A. J.