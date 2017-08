Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Priznanega ameriškega režiserja so na 23. sarajevskem festivalu, ki se ga udeležuje kot gost, nagradili s častno nagrado za prispevek k filmski umetnosti. Foto: EPA Režiserja so nagradili, ker je njegova zapuščina in njegovo vztrajno zagovarjanje univerzalnih vrednot večni navdih za vse filmske ustvarjalce. Foto: EPA Tisti med vami, ki se spominjate vojne, ste novim generacijam dolžni prenesti, kaj vojna dejansko pomeni. V Sarajevu se bodo Stonovemu filmskemu opusu med drugim poklonili s projekcijo enega izmed njegovih ključnih filmskih del - Vodom smrti. Foto: Imdb Sorodne novice Sarajevo s svojim (filmskim) srcem na dlani Častno srce Sarajeva bije (tudi) za Oliverja Stona Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Oliver Stone v Sarajevu: Vedno se moramo bojevati proti želji po vojaškem rivalstvu

Častni gost letošnjega festivala

14. avgust 2017 ob 20:36

Sarajevo - MMC RTV SLO, STA

"Bojim se, da je moja država izgubila ravnotežje. Kadar odraščajo generacije, ki so pozabile, kaj pomeni vojna, začno ljudje govoriti neumne in nevarne stvari," je priznani ameriški režiser Oliver Stone dejal ob prevzemu nagrade srce Sarajeva. Kot je na srce položil Sarajevčanom, ki so v devetdesetih letih prestali vojno izkušnjo, so prav zaradi tega mlajšim generacijam dolžni povedati, kaj v resnici pomeni vojna.

"Tisti med vami, ki se spominjate vojne, ste novim generacijam dolžni prenesti, kaj vojna dejansko pomeni," je poudaril ameriški gost, ki ga je sarajevsko občinstvo nagradilo z bučnim aplavzom in ovacijami.

Ameriškemu cineastu, ki v svojih filmih večkrat obravnava negativne posledice vojne, so na Sarajevskem filmskem festivalu nagrado izročili za prispevek k filmski umetnosti. Pred številnim občinstvom mu je priznanje izročil direktor festivala Mirsad Purivatra. Ob tem ga je označil za eno izmed največjih imen sodobne filmske umetnosti, ki ga je po vseh priznanjih, ki jih je prejel, težko nagraditi z nečim resnično dragocenim. "Zato mu mi dajemo naše srce. Srce Sarajeva!" je dejal Purivatra in dodal, da bo Stonova zapuščina in njegovo vztrajno zagovarjanje univerzalnih vrednot večni navdih za vse filmske ustvarjalce.

Stone je ob prevzemu nagrade dejal, da se zaveda, da ima Sarajevo srce. Kot pravi, mu je veliko znanega o tragediji na tem prostoru iz nedavne zgodovine, izrazil pa je tudi veselje nad napredkom, ki ga opaža, ter se zahvalil občinstvu festivala.

Ko je spregovoril o izgubljenem ravnotežju v domačih ZDA, za katerega pravi, da želi, da bi se znova povrnilo, ni imel v mislih izključno trenutnega predsednika Donalda Trumpa, temveč tudi vse druge, nagnjene k "vojnim igram". "Vedno se moramo bojevati proti želji po vojaškem rivalstvu. To je zelo nevarno," je dejal Stone in poudaril, da mu je to v nedavnih pogovorih dejal tudi ruski predsednik Vladimir Putin.

Trikratni oskarjevec (dva kipca je osvojil prav za filme, v katerih je preizpraševal vojno, in sicer Rojen 4. julija in pa Vod smrti) kot scenarist ali režiser podpisuje več kot 20 filmov. Vrsta teh se uvršča med filmske klasike ameriške kinematografije.

Od Voda smrti do novejših pogovorov s Putinom

Občinstvo sarajevskega festivala ima letos priložnost, da ob njegovem gostovanju ponovno vidi legendarni Vod smrti, ki ga je posnel leta 1986 kot prvega iz vietnamske trilogije in zanj prejel oskarja za režijo. V Sarajevu bodo predvajali tudi njegov film Snowden, prav tako najnovejša stvaritev, štiridelni dokumentarec Pogovori s Putinom.

Veteran vietnamske vojne

Stone se je rodil leta 1946 v New Yorku. O svojem mladostnem obdobju je leta 1965 napisal avtobiografski roman A Child's Night Dream. V njegovi biografiji je navedeno, da se je bojeval v Vietnamu kot član ameriške vojske in za to prejel več odlikovanj. Filmsko izobrazbo je pridobil na Univerzi v New Yorku.

Letošnja prejemnika častnega srca Sarajeva sta dva, poleg Stona še legendarni britanski komik John Cleese. Na filmskem festivalu v Sarajevu bodo sicer do 18. avgusta, ko se bo sklenil, v 18 programih prikazali 235 filmov, tudi nekaj slovenskih.

M. K.