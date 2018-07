Padla je prva klapa filma Prekletstvo Valburge, črne komedije Tomaža Gorkiča

Film z naslovom Prekletstvo Valburge (The Curse of Valburga) je politično nekorektna črna komedija z obilico nasilja in krvi, na način ''horror slasher'' filmov iz konca sedemdesetih in osemdesetih let preteklega stoletja, v režiji Tomaža Gorkiča. Foto: Strup produkcija & 666 Production