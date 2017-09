Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Patty Jenkins bo po zaslugi Čudežne ženske 2 postala najbolje plačana režiserka v zgodovini. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Patty Jenkins se vrača s Čudežno žensko 2

film v kinematografe prihaja leta 2019

11. september 2017 ob 21:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po dolgih in menda napornih pogajanjih sta studio Warner in režiserka našla kompromis: Patty Jenkins bo soscenaristka, producentka in režiserka nadaljevanja ene največjih filskih uspešnic tega poletja.

Pogodba se bo vpisala v zgodovino: po njeni zaslugi bo Patty Jenkins postala najbolje plačana režiserka v zgodovini, čeprav je bil "velik napor", priti do te točke, kot poroča The Hollywood Reporter. Če je Čudežna ženska predstavljala prelomno točko za filme o superjunakinjah, je Patty jenkins zdaj verjetno postavila tudi nov standard za honorarje ženskam v Hollywoodu.



Patty Jenkins se je ekipi prve Čudežne ženske pridružila kot zamenjava za prvotno izbrano režiserko, Michelle McLaren, ki se je od projekta poslovila zaradi "ustvarjalnih razhajanj". V naslednjih mesecih je postala gonilna sila projekta, v obdobju promocije filma pa ga je javno zastopala skoraj tako pogosto kot igralka Gal Gadot. Kljub temu ji njena prejšnja pogodba ni zagotavljala udeležbe pri morebitnih nadaljevanjih.

Ko je film junija nenadoma presegel vsa pričakovanja in postal ogromna uspešnica - samo v prvem koncu tedna je zaslužil 103 milijone dolarjev - se je Jenkinsova seveda znašla v sijajnem pogajalskem položaju. Pogovori s studiem so se začeli že takrat, a so se razvlekli vse do zdaj, dolgo po tem, ko je globalni zaslužek filma že presegel 800 milijonov dolarjev.

The Hollywood Reporter navaja neuradne vire, ki poročajo, da se honorar Patty Jenkins giblje nekje med sedmimi in devetimi milijoni dolarjev. Veliko pomembneje je to, da si je izborila tudi delež zaslužka filma. To je za režiserko nič manj kot superjunaška povišica: za prvi film je bila plačana milijon dolarjev (čeprav si je skušala izpogajati honorar, podoben tistemu, ki ga je Zack Snyder dobil za Moža iz jekla).

Tudi Gal gadot je že pogodbeno vezana na nadaljevanje, katerega premiera je napovedana za 13. december 2019.

A. J.