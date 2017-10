Piran: Najprestižnejša nagrada za bolgarsko Slavo

Nagrada za igralski prispevek slovenskemu filmu za Cavazzo

7. oktober 2017 ob 22:25

Piran - MMC RTV SLO, STA

Na 8. festivalu evropskega in mediteranskega filma je nagrado za najboljši film prejela Slava bolgarskih režiserjev Kristine Grozevbe in Peta Valchanova, nagrado Vilka Filača za najboljšo fotografijo pa film Zadnji lovci režiserjev Jureta Breceljnika in Rožleta Bregarja, ki se je podpisal tudi pod fotografijo.

Odlična kritika skorumpirane družbe in medijev, film z izvrstnim scenarijem in igro, ki iz malega perifernega dogodka uspe zgraditi veliko zgodbo o neukrotljivi balkanski mentaliteti, je v utemeljitvi nagrade za najboljši film zapisala žirija. Slava pripoveduje zgodbo železniškega delavca, ki na tirih najde vrečo denarja in jo preda policiji, v zahvalo pa ga država nagradi z novo ročno uro. Ta kaj kmalu neha teči, medtem pa arogantna vodja službe za odnose z javnostmi na ministrstvu za promet izgubi njegovo staro uro. Na tej točki se glavni junak iz obupa odloči, da bo za vsako ceno dobil nazaj svojo staro uro kot tudi dostojanstvo.

Nagrado Vilka Filača je žirija podelila zadnjemu filmu prezgodaj predlani nenadno umrlega Jureta Breceljnika, ki je na platna prenesel zgodbo sodobne generacije lovcev iz inuitske skupnosti na vzhodu Grenlandije. "Izvrstna fotografija, ki verno prikazuje težke življenjske razmere in prispeva k atmosferi filma. Cenimo vztrajnost, hrabrost in požrtvovalnost ekipe, ki ji je v težkih razmerah uspelo kljub ledenemu okolju prikazati toplino ljudi, ki tam še vedno vztrajajo."

Gledalci so si lahko na letošnjem festivalu ogledali 33 filmov, v ospredju pa je bila britanska kinematografija. Že ob odprtju so nagrado za avtorski prispevek k evropski kinematografiji podelili direktorju Sarajevskega filmskega festivala Mirsadu Purivatri, danes pa so poleg nagrade za najboljši film festivala in nagrade Vinka Filača podelili še nagrado za igralski prispevek k slovenskemu filmu, prejel jo je Boris Cavazza.

K. T.