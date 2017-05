Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Svetovna premiera Piratov s Karibov se je v resnici že zgodila - a na Kitajskem, kar je dober pokazatelj tega, kako pomembno vlogo ima kitajsko tržišče v industriji. Foto: Reuters V svoji novi dogodivščini se kapitan Jack Sparrow (Depp) znajde v precepu: smrtonosni piratski duhovi, ki jih vodi Jackov stari sovražnik, grozljivi kapitan Salazar (Javier Bardem), so pobegnili iz Hudičevega trikotnika. Trdno so odločeni, da bodo pokončali vse pirate na odprtem morju - vključno z Jackom. Foto: Kolosej Sorodne novice Heker ukradel novo sezono Netflixove uspešnice

Pirati s Karibov v rokah resničnih (spletnih) piratov

Zahtevajo odkupnino za Salazarjevo maščevanje

16. maj 2017 ob 16:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Salazarjevo maščevanje, peti del v franšizi Pirati s Karibov, je žrtev ironičnega zapleta: film so ugrabili hekerji, ki od studia Disney zahtevajo odkupnino. V nasprotnem primeru bodo spektakel začeli po delih objavljati na spletu.

Čeprav direktor studia Bob Iger za medije ni hotel potrditi, kateri Disneyev film se je znašel v neljubi situaciji, pa je - po poročanju filmskega bloga Deadline - malo več o incidentu pojasnil na srečanju z zaposlenimi v New Yorku. Hekerji grozijo, da bodo postopoma objavljali vsakič daljše odlomke filma, če jim studio ne izplača odkupnine. Po neuradnih podatkih gre resnično za peti del ene najdonosnejših Disneyevih franšiz, Pirate s Karibov v režiji Jerryja Bruckheimerja. Premiera filma je sicer napovedana za 26. maj.

Z ugrabitelji nočejo sodelovati

Disney situacije ne komentira, viri blizu situacije pa poročajo, tako Deadline, da studio ne namerava plačati odkupnine. Reagirajo torej na enak način, kot je v enaki situaciji pred kratkim ponudnik vsebin na zahtevo Netflix: ker niso hoteli ustreči hekerjem, so ti predčasno objavili novo sezono njihove uspešne serije Orange is The New Black.

Hector Monsegur, izvedenec za ocene tveganja in redni sodelavec serije Outlaw Tech, je nekdanji heker, ki je po aretaciji postal informant za FBI. Njegovo izvedensko mnenje je, da je "najtrši oreh za FBI sledenje viru," kot je komentiral za Deadline.

"Ker morajo agenti vlomu v mrežo slediti vzvratno, je skoraj nemogoče odkriti pravega krivca, saj imaš hekerje od skoraj povsod. Tako ali tako pa poznajo tehnike, s katerimi jih iščejo. Zato denimo heker iz Egipta uporablja rusko programsko opremo, da bi preiskovalce speljal na napačno sled."

Nove oblike piratstva za nove čase

Šibki člen v varnostni verigi praviloma niso velika podjetja in studii, kot so Disney, Netflix ali Discovery, pač pa mali prodajalci in produkcijska podjetja, ki v varovanje ne morejo vlagati veliko denarja. "Se spominjate, kako so se včasih novi filmi pojavili na Pirate Bayu? Z izumom programov za ugrabitev se je postopek spremenil: podjetja dobivajo zahteve, naj plačajo za svoj lastni IP. V prihodnosti bodo veliki studii le s težavo obvarovali svoj IP."

Franšiza Pirati s Karibov je ena Disneyevih največjih molznih krav: od prvega filma leta 2003 je po vsem svetu zalužila že 3,72 milijarde dolarjev. Ni še strokovnih ocen, kakšno finančno izgubo bi studio utrpel ob morebitni nezakoniti objavi filma na spletu.

A. J.