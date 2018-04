Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Cela vrsta skladb iz muzikala se je zapisala med himne protivojnega gibanja. Foto: Promocijsko gradivo Lasje bodo na sporedu nocoj ob 23.10 na 1. programu TV Slovenija. Foto: Promocijsko gradivo Dodaj v

Poklon Milošu Formanu: na malih zaslonih nocoj muzikal Lasje

Petkov večer ob ogledu filmske klasike

20. april 2018 ob 16:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Petdeset let mineva od premiere muzikala Lasje (Hair) in dobro desetletje manj od filmske priredbe te protivojne zgodbe Miloša Formana. Natanko teden dni po slovesu enega največjih cineastov 20. stoletja si lahko nocoj film ogledate na 1. programu Televizije Slovenija.

Film, ki je bil nominiran za cezarja in zlati globus za najboljši film, osvoji in razoroži z doživetimi plesnimi in glasbenimi točkami. Priljubljena družbeno angažirana zgodba je v kinodvorane prinesla glasbene uspešnice, kot so Let the Sunshine In, Aquarius in Good Morning Starshine.

Zgodba pripoveduje o naivnem mladeniču Claudu, ki v prizadevanju izpolnitve želja staršev in ameriške vojne ideologije z družinskega ranča v Oklahomi odpotuje v New York, kjer naj bi se pridružil vojakom na poti v Vietnam. Načrte mu prekriža skupina hipijev, ki se s svojevrstnim načinom življenja in upiranjem prevladujočim družbenim normam borijo proti vojni in represivni kulturi svojih staršev.

Claude naveže razsvetljujoče prijateljstvo z Bergerjem, ki ga vpelje v kontrakulturo, in se zaljubi v Sheilo, nežno lepotico iz premožne newyorške družine. Hipiji sčasoma razorožijo napetega Clauda in mu pričarajo občutek svobode: v nekem trenutku ga sproščeni svet glasbe, plesa in psihedeličnih doživetij posrka vase. Skupinsko utopijo pa prekine Claudov vpoklic v Vietnam.



Nocoj na prvem programu

Začetek muzikala sega v leto 1968, ko so ga prvič uprizorili na Broadwayu, režiser nagrajenih klasik Amadeus in Let nad kukavičjim gnezdom pa ga je po scenariju Geroma Ragnija in Jamesa Rada ekraniziral leta 1979. V filmu med drugim nastopajo John Savage, Treat Williams in Beverly D'Angelo, Annie Golden, klasiko pa si lahko (znova) ogledate nocoj ob 23.10 na 1. programu TV Slovenija.

