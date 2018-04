Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Film Let nad kukavičjim gnezdom je nastal po romanu iz leta 1962, ko je Ken Kesey pretresljivo opisal dogajanje v psihiatrični bolnišnici v Oregonu. Na fotografiji je režiser filma Miloš Forman med snemanjem filma. Foto: IMDb Mož z Lune (1999) je film Miloša Formana (na fotografiji desno), z njim je povedal zgodbo o življenju ameriškega komika Andyja Kaufmana, ki ga je odigral Jim Carrey (na fotografiji levo). Foto: IMDb Miloš Forman se je rodil leta 1932 v Časlavu na Češkem, kjer je študiral na praški visoki šoli za film. Sprva je snemal dokumentarne filme, nato pa leta 1963 posnel prvi celovečerec Črni Peter, pronicljivo študijo odnosa med očetom in sinom. Foto: EPA Sorodne novice Padec s Karlovega mostu usoden za češkega igralca 85 let žlahtnega režiserja Miloša Formana: izza železne zavese v ZDA Dodaj v

Slovo enega največjih filmskih režiserjev 20. stoletja - Miloša Formana

Umrl režiser Leta nad kukavičjim gnezdom Miloš Forman

14. april 2018 ob 11:00

Conneticut - MMC RTV SLO, STA

V mestu Warren v Connecticutu je umrl češki režiser Miloš Forman, eden najpomembnejših režiserjev češkoslovaškega novega vala, znan po filmih Let nad kukavičjim gnezdom (1975), Lasje (1979), Amadeus (1984), Ljudje proti Larryju Flintu (1996) in Goyeve prikazni (2006).

Forman, ki je od poletja 1968 živel v ZDA, je umrl v petek po kratki bolezni, je sporočila njegova žena Martina Zbořilova.

Prvi celovečerec Črni Peter

Rodil se je leta 1932 v Časlavu na Češkem. Študiral je na praški visoki šoli za film. Sprva je snemal dokumentarne filme, nato pa leta 1963 posnel prvi celovečerec Črni Peter, pronicljivo študijo odnosa med očetom in sinom.

Mednarodni ugled je dobil s filmoma Plavolaskine ljubezni (1965), ki je bil nominiran za oskarja za najboljši tujejezični film, ter Gori, gospodična! (1967), s katerim je prišel navzkriž s komunističnim režimom na Češkem. Iz želje po ustvarjalni svobodi je nato leta 1969 emigriral v ZDA, kjer je v naslednjem desetletju posnel nekaj izjemno uspešnih filmov.

Lasje z odra na filmski trak

Let nad kukavičjim gnezdom je nastal po romanu iz leta 1962, v katerem je Ken Kesey povedal zgodbo o dogajanju v psihiatrični bolnišnici v Oregonu. Znan je tudi po muzikalu Lasje, ki je sprva živel na broadwayskih deskah, nato pa ga je leta 1979 Forman ekraniziral v priljubljeno družbenoangažirano zgodbo z uspešnicami, kot so Let the Sunshine In, Aquarius in Good Morning Starshine

Osem oskarjev za film Amadeus

Za prvega, v katerem sta zaigrala Jack Nicholson in Louise Fletcher, je pobral pet oskarjev v vseh glavnih kategorijah, za Amadeusa, ki portretira uspehe in padce avstrijskega skladatelja Wolfganga Amadeusa Mozarta, pa vse skupaj osem oskarjev.

Imel je tudi edinstveno občutljivost za ameriške teme, ki jih je prikazoval s satirično senzibilnostjo. O ameriški družbi je posnel filma Ljudstvo proti Larryju Flyntu (1996) z Woodyjem Harrelsonom v glavni vlogi ter Mož z Lune (1999) o življenju ameriškega komika Andyja Kaufmana, ki ga je odigral Jim Carrey.

Med njegovimi pomembnejšimi filmi so še Slačenje (1971), Deseteroboj (1973) in Valmont (1990).



Med njegovimi zadnjimi odmevnimi filmi je bil film Goyeve prikazni, v katerem je v vlogi slovitega španskega slikarja nastopil Stellan Skarsgard.

Forman je umrl v starosti 86 let, njegovo smrt je že potrdil tudi njegov menedžer Dennis Aspland. Za njim so ostali štirje sinovi, dva para dvojčkov, od katerih je imel dva z drugo ženo, češko igralko Věro Křesadlovo-Formanovo, dva pa s tretjo in zadnjo ženo Martino Zbořilovo.

