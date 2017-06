Popotnica je zalegla: film Srečno, Orlo! je prejel že četrto nagrado

Kratki film režiserke Sare Kern

21. junij 2017 ob 16:12

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

"Ste kot starši kdaj pomislili, kaj bi storili osebi, ki bi si drznila ukrasti vašega otroka? Zagotovo ji ne bi naredili nič lepega. Vendar pa, kaj bi kot starši storili, ko bi ugotovili, da je vaš otrok poskušal ukrasti drugega otroka, da bi s tem dejanjem potešil svoje starše, popolnoma skrhane ob izgubi dojenčka? Ne gre v tem primeru, v otroškem svetu, za pravi, herojski način!?"

S temi besedami je med drugim strokovna žirija na 26. dnevih hrvaškega filma v Zagrebu utemeljila nagrado za najboljšo manjšinsko koprodukcijo, ki so jo namenili filmu Srečno, Orlo! režiserke Sare Kern.

Že četrta lovorika za koprodukcijo treh držav

Strokovno žirijo so na festivalu, ki je potekal od 16. do 20. junija, sestavljali direktor fotografije Živko Zalar, režiserka Katarina Zrinka Matijević in montažer Jan Klemsche, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra. To je že četrta nagrada za ta film, saj je bil pred tem nagrajen na mednarodnem filmskem in video festivalu v Atenah v ZDA, na festivalu kratkega filma Akbank Short v Turčiji in na 14. festivalu kratkih filmov na Dunaju.

Sara Kern je podpisala režijo in scenarij za Srečno, Orlo!, producent filma pa je Rok Biček. Za scenografijo je poskrbela Neža Zinajić, za kostumografijo Tina Pavlović, masko pa je oblikovala Lia Ivančič. Direktor fotografije je Lev Predan Kowarski, montažer pa Andrej Nagode.

Presunljiva moč neizgovorjenega

Slovensko-hrvaško-avstrijska koprodukcija Srečno, Orlo! je svetovno premiero doživela na lanskem beneškem filmskem festivalu. Glavni protagonist filma, sedemletni deček Orlo opazuje očeta in mamo, ki trpita ob nepričakovani izgubi dojenčka, in tako se odloči, da ju bo razveselil.

Strokovna žirija je v obrazložitvi nagrade zapisala še, da poskuša glavni lik popolnoma tiho in brez ene izgovorjene besede, čisto neopazno od ostalih, brezbrižno živeti svoje otroštvo. Kljub temu se gledalci zavedajo, kako z vsakim svojim pogledom in gibom vpija vse silnice žalosti, skrbi in bolečino vseh, ki ga obdajajo.

Srecno, Orlo! / Good Luck, Orlo! - TRAILER from Sara Kern on Vimeo.

P. G.