Pred podelitvijo cezarjev: po 11 nominacij za filma Ona in Frantz

Častni cezar za Georgea Clooneyja

24. februar 2017 ob 10:01

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Ona Paula Verhoevena in Frantz Francoisa Ozona sta letošnja favorita za francoske filmske nagrade cezar, saj se vsak ponaša z 11 nominacijami, z devetimi jima sledi Mirni zaliv Bruna Dumonta.

Pariz je v pričakovanju podelitve 42. francoske različice oskarjev, ki pa je letos odmevala že pred mesecem dni, ko je Francoska filmska akademija za predsedovanje slovesnosti izbrala poljskega režiserja Romana Polanskega. Ta odločitev je sprožila val neodobravanja feministk in ministrice za ženske zadeve Laurence Rossignol zaradi režiserjevega spolnega odnosa z mladoletnico, zaradi katerega ga preganjajo že več desetletij. Režiser se je nato odločil, da ne bo prevzel te vloge.

Že 16 nominacija za Isabelle Huppert

Film Ona - triler o maščevanju po posilstvu, prepleten s črnim humorjem - je glavni igralki Isabelle Huppert že prinesel zlati globus in nominacijo za oskarja. Sicer pa je to že 16. nominacija za cezarja, a ga je doslej dobila le za vlogo v Ceremoniji Claudea Chabrola iz leta 1995. Verhoevenov film je poleg glavne ženske vloge med drugim nominiran še za najboljši film, najboljšo režijo, žensko in moško stransko vlogo, scenarij, glasbo, zvok in fotografijo.

Srečanje mlade Nemke in skrivnostnega Francoza

Film Frantz Francoisa Ozona pripoveduje o mladi Nemki (Paule Beer), ki potuje v Francijo na zaročenčev grob, ob tem pa sreča skrivnostnega Francoza, (Pierre Niney), ki ga je spoznal na bojišču. Tudi ta je med drugim nominiran za najboljši film, režijo, scenarij, glavno moško vlogo, glasbo, zvok, fotografijo in kostumografijo.

Iz Cannesa še v Pariz

Tako kot film Ona je tudi Mirni zaliv tekmoval v Cannesu. Gre za nadrealistično komedijo, postavljeno na začetek 20. stoletja v okolico severne Francije, kjer se spreta dve čudaški družini. Komedija, v kateri sta med drugim zaigrala zvezdnika Juliette Binoche in Fabrice Luchini, je med drugim nominirana za najboljši film, režijo, najboljšega igralca, stransko igralko, fotografijo in kostumografijo.

Možnosti za osvojitev kipca napovedujejo tudi prvencu režiserke Houde Benyamina Divines, ki je v Cannesu osvojil zlato kamero, bil nominiran za zlati globus, zdaj pa tekmuje za sedem cezarjev, med drugim za najboljši film, prvenec, režijo in scenarij.

Kot je bilo naznanjeno že pred časom, bodo na letošnji, 42. podelitvi nagrad Francoske filmske akademije častnega cezarja podelili ameriškemu igralcu Georgeu Clooneyju.

P. G.