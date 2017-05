Prva nagrada v Cannesu za iranski film o boju proti avtoritarnemu režimu

Glavne nagrade bodo podelili v nedeljo

27. maj 2017 ob 20:22

Cannes - MMC RTV SLO/Reuters

Na filmskem festivalu v Cannesu je v kategoriji Un Certain Regard (posebni pogled) slavil A Man of Integrity iranskega režiserja Mohammada Rasoulofa.

Rasoulof je v Iranu posnel napeto dramo o moškem, ki ne želi pristati na plačilo podkupnine, da bi se izkopal iz težav, in ki bije boj proti korupciji. Kot so zapisali v Varietyju, je režiser v svojem zadnjem filmu znova raziskoval načine, kako avtoritarni režim utiša neodvisne glasove.

Podlago za film je delno črpal tudi iz svojega življenja. Med snemanjem filma leta 2010 je bil Rasoulof skupaj s priznanim režiserjem Jafarjem Panahijem prijet, obtožili so ju, da sta snemala brez potrebnih dovoljenj. Vlada ga je obsodila na šest let zapora, kasneje so kazen znižali na eno leto, trenutno pa je na prostosti proti plačilu varščine in še čaka na služenje kazni.

"Ljubim Iran, toda to je kot oče alkoholik, včasih me udari," je dejal v Cannesu. V pogovoru še pred podelitvijo je dejal, da mednarodna podpora iranskim filmarjem (pred tremi meseci je film Asgharja Farhadija Trgovski potnik osvojil oskarja) močno pomaga. "Mednarodna podpora je pomagala vsem filmarjem, še posebej meni, in sicer se je zaradi nje zmanjšal pritisk, ki so ga izvajali na nas."

Iranski režiser je v kategoriji Un Certain Regard tekmoval že leta 2011 s filmom Goodbye in prejel nagrado za režijo, in leta 2013, ko je za film Anonymous prejel nagrado kritikov Fipresci svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev. Njegovi filmi so v Iranu prepovedani.

Lani je v tej kategoriji slavila finska drama Najsrečnejši dan v življenju Ollija Mäkija (The Happiest Day in the Life of Olli Mäki) režiserja Juha Kuosmanena.

V nedeljo znan prejemnik zlate palme

70. filmski festival se bo sklenil z nedeljsko podelitvijo glavnih nagrad. Za zlato palmo, ki jo ob jubileju krasi 167 diamantov, se poteguje 19 filmov. O nagrajencih odloča devetčlanska žirija, ki ji predseduje španski režiser Pedro Almodovar, v njej pa so še ameriški igralec Will Smith, italijanski režiser Paolo Sorrentino, korejski režiser Park Čan Vuk, nemška režiserka Maren Ade, igralke Jessica Chastain, Fan Bingbing in Agnes Jaoui ter francoski skladatelj Gabriel Yared.

K. T.