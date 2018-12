Prva noč evropskega filma usmerja pogled na podeželski rob Gaze

Animirani film Samouni Road v režiji Stefana Savone

5. december 2018 ob 15:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zaživela je nova pobuda za promocijo evropskega filma - Noč evropskega filma, v sklopu katere bodo do petka v 34 kinih po Evropi brezplačno prikazali izbrani evropski film.

Projektu se je pridružil tudi Kinodvor, kjer bodo v sodelovanju z Animateko nocoj prikazali celovečerni animirani film Samouni Road v režiji Stefana Savone.

20 filmov v 34 mestih

Noč evropskega filma je pobuda, nastala pod pokroviteljstvom programa Ustvarjalna Evropa Media in v sodelovanju z mednarodnim kinematografskim združenjem Europa Cinemas, katerega član je tudi Kinodvor.

V kinih po 34 evropskih mestih bodo v sklopu prve pobude brezplačno prikazali 20 filmov, ki so v minulih dveh letih nastali s podporo Medie. Projekcijam bodo sledili pogovori z ustvarjalci.

Široka, raznolika skupnost

"Obiskovalci projekcij na Noč evropskega filma bodo lahko skozi lokalno organizirana praznovanja občutili, da pripadajo širši, raznoliki skupnosti," so med drugim zapisali organizatorji in dodali, da s podporo Medie vsako leto po Evropi nastane okrog 400 filmov, katerih distribucijo želijo še dodatno spodbuditi.

Italijansko-francoska koprodukcija v arabskem jeziku

V sklopu filmske noči bodo v Ljubljani brezplačno prikazali animirani film Samouni Road, italijansko-francosko koprodukcijo v arabskem jeziku, postavljeno na podeželski rob Gaze po koncu tamkajšnje vojne. Amal, Fuad, njuni bratje in sorodniki so ostali brez staršev, domov in oljčnih nasadov.

Soseska, v kateri živijo, se obnavlja, mladi pa bi ob tem radi razčistili tudi s svojo preteklostjo. "Prek spominov teh mladih preživelih se izriše poglobljen, večplasten portret družine in njene zgodovine v luči tragičnega dogodka, ki jo je nepovratno spremenil," so vsebino filma povzeli v Kinodvoru.

Igor Prassel, programski direktor 15. mednarodnega festivala animiranega filma Animateka, je v intervjuju za MMC povedal, da film Samouni Road "daje drug pogled na izraelsko-palestinski konflikt. Povsod okrog nas so dokumentarne podobe, zvečer na televiziji gledamo bombadiranja in postajamo imuni na te posnetke. V formi animiranega filma pa se še vedno naloži nekam v dušo in lahko deluje v vlogi vzgoje za življenje."

Med prikazanimi filmi tudi Bojevnica in Hladna vojna

Izbor filmov, ki bodo prikazani po Evropi, sicer med drugim vključuje z nagrado lux nagrajeni film Bojevnica v režiji Benedikta Erlingssona, ki je prejel tudi vodomca na letošnjem Liffu, ter Hladno vojno v režiji Pawla Pawlikowskega.

N. Š.