Ridley Scott dobil tekmo s časom: Spaceya je že izbrisal iz svojega filma

Nadomestil ga je Christopher Plummer

30. november 2017 ob 19:49

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ridley Scott obljublja, da bo v kratkem času, ki ga ima na razpolago do decembrske premiere drame All the Money in the World, prav gotovo uspel dokončati vsa dodatna snemanja. V stranski vlogi tajkuna Jeana Paula Gettyja bo namreč Kevina Spaceya zamenjal z drugim igralcem.

Oči javnosti so se pred približno mesecem dni kolektivno obrnile proti prej bolj ali manj spregledanemu projektu Ridleya Scotta, All The Money In The World. Ko so na dan prišle obtožbe spolnega nadlegovanja proti Kevinu Spaceyu, ki ima v filmu manjšo vlogo, Scott ni hotel tvegati, da bi njegov film postal kolateralna žrtev škandala. Napovedal je, da bo vse Spaceyeve prizore posnel na novo, tokrat s Christopherjem Plummerjem v vlogi naftnega tajkuna. Ker nas je takrat od napovedane premiere filma (22. decembra) ločilo samo šest tednov, je bil marsikdo skeptičen, ali Scottu veliki podvig sploh lahko uspe.

Zdaj je režiser v intervjuju za Entertainment Weekly potrdil, da so po devetih dneh "izrednih snemanj" v Londonu in Rimu posneli ves potrebni material in da bo film ugledal luč dneva, kot je bilo napovedano. "Verjetno bom moral polikati še nekaj tehničnih elementov filma, da bo vse skupaj prepričljivo, ampak v resnici smo gotovi ... Uspelo nam je."

Pragmatična odločitev

Britanski režiser mirno priznava, da se je za drastično potezo odločil zato, ker ni hotel tvegati, da bi ljudje film zaradi Spaceya bojkotirali. Po datumu premiere - ravno sredi sezone nagrad - lahko sklepamo, da Scott upa na nominacije s strani raznih filmskih organizacij. "Ne smemo dopustiti, da bi dejanja enega posameznika uničila trdo delo vseh teh ljudi," je režiser komentiral za Entertainment Weekly.



Detronizirani Kevin Spacey je trenutno po besedah svojega predstavnika za javnost "na zdravljenju" zaradi nespecificiranih težav.

Revija Variety je poročala, da bodo dodatna snemanja studio stala okrog 10 milijonov dolarjev, kar je okrogla četrtina dosedanjega, štiridesetmilijonskega proračuna. Studio Sony teh številk uradno sicer noče komentirati. Je pa reakcijo izvršnih producentov razkril Scott. "Rekli so mi: Nikoli ti ne bo uspelo. Bog s tabo."

Zaplet kot iz filma, ki pa se je v resnici zgodil

Zgodovinska drama pripoveduje o odmevni ugrabitvi Gettyjevega vnuka leta 1973 in o tem, kako je magnat, svoj čas najbogatejši človek na planetu, zavračal vsa pogajanja za vnukovo izpustitev. Odločil se je namreč, da odkupnine ne bo plačal, saj je menil, da gre za neslano šalo vnuka in njegovih prijateljev. Bogataševi odločitvi so sledili razni reševalni prijemi, na koncu pa so zaradi ugrabitve Johna Gettyja III. obsodili dva človeka. Ker je družina naposled le plačala, je talec izkušnjo preživel, so mu pa njegovi ugrabitelji odrezali uho in ga poslali družini.

Ugrabitelji so od Gettyjev najprej zahtevali 17 milijonov dolarjev; magnat je prošnjo zavrnil, češ da "ima še 14 drugih vnukov, ki jih prav tako lahko ugrabijo". Šele ko je po pošti prispelo fantovo odrezano uho, je Getty omahljivo začel pogajanja in odkupnino zbil na 2,9 milijona dolarjev. Sam je odštel 2,2 milijona, kar je bila najvišja dovoljena vsota, ki jo je lahko uporabil za davčno olajšavo. Preostanek je posodil svojemu sinu, ki mu je denar moral odplačati s 4-odstotnimi obrestmi.

Zavedati se moramo, da film All the Money in the World nosi izvesek "navdahnjen z resničnimi dogodki" (in ne "posnet po resničnih dogodkih"), kar daje slutiti, da si scenarij jemlje kar nekaj svoboščin v zvezi z zgodovinskimi dejstvi.

Napovednik za film, v katerem namesto Spaceya že vidimo Christopherja Plummerja, si lahko ogledate spodaj.

A. J.