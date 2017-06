Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Luciano Pavarotti je pred oboževalci zadnjič nastopil v okviru svoje poslovilne turneje, ki jo je še pred koncem prekinila bolezen. Foto: EPA Slavni trije tenorji: Luciano Pavarotti, Jose Carreras in Placido Domingo. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ron Howard se po Beatlih loti velikega tenorja Pavarottija

"Življenje, polno vzponov in padcev"

5. junij 2017 ob 10:07

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Ameriški filmar Ron Howard bo posnel avtoriziran dokumentarec o slavnem italijanskem opernem pevcu Lucianu Pavarottiju.

Režiser več hollywoodskih uspešnic, tudi dobitnik dveh oskarjev za film Čudoviti um, je za italijansko agencijo Ansa povedal, da je bilo Pavarottijevo življenje polno vzponov in padcev, kot vsak zanimiv protagonist pa je bil tudi poln protislovij.

Močan odnos z občinstvom

Howard je dodal, da so Pavarottija, velikega talenta, gnali močni ustvarjalni vzgibi, hkrati pa je brezpogojno veroval v človečnost, kar je zaznamovalo njegovo filantropsko delovanje. Režiser bi rad predstavil, kako je ta njegova vera v dobro gnala njegovo glasbeno ustvarjanje in zaznamovala močan odnos, ki ga je spletel s svojim občinstvom.

Pavarotti - septembra bo od njegove smrti minilo deset let - se je rodil leta 1935 v Modeni. Najprej je poučeval, leta 1961 pa se je dokončno posvetil petju. Najljubša mu je bila Puccinijeva opera La Boheme, na registru njegovih svetovnih turnej v minulih treh desetletjih pa so bile tudi Donizettijeve, Bellinijeve, Rossinijeve in Verdijeve arije.

Zvezdništvo unovčil v dobre namene

Tenorist je na leto izvedel do sto koncertov, na katerih je nastopal z največjimi opernimi divami, kot so Montserrat Caballe, Kiri Te Kanawa, Joan Sutherland, Ileana Cotrubas. Julija 1998 je nastal tenorski trio Pavarotti-Carreras-Domingo, ki je žel svetovno slavo.

Zlasti v humanitarne namene je Pavarotti nastopal tudi v duetih s popularnimi pevci, kot so Sting, Joe Cocker in Mariah Carey. Maja 2004 se je podal na poslovilno svetovno turnejo, ki jo je leta 2006 zaradi raka moral prekiniti. Za posledicami težke bolezni je umrl 6. septembra 2007 v rojstni Modeni.

Nazadnje je Howard posnel uspešen dokumentarec The Beatles: Osem dni na teden, ki je dobil grammyja za najboljši glasbeni film.

V priloženem videoposnetku si oglejte Pavarottijevo mojstrsko izvedbo arije Nessun Dorma iz Puccinijevega Turandota.

A. K.