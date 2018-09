Slovenski film vabi v Portorož z uvodnim filmom Ne bom več luzerka

Letošnji festival je za dan daljši od lanskega

10. september 2018 ob 14:51

Portorož - MMC RTV SLO, STA

Festival slovenskega filma (FSF) se nocoj odpira s filmom Urše Menart o Špeli, diplomantki umetnostne zgodovine, ki tik pred tridesetim rojstnim dnevom ugotovi, da bo odrasti težje, kot je pričakovala. Film je nastal v koprodukciji RTV Slovenija.

Pred celovečernim bo na sporedu še kratki film Versopolis režiserja Jana Cvitkoviča, na celotnem festivalu pa bo sicer do sobote prikazanih okoli 110 filmov.

Badjurova nagrada letod Štiglicu

Prvi dan bo utripal tudi v poklonu zgodovini slovenskega filma: izročili bodo Badjurovo nagrado za življenjsko delo, in sicer scenaristu in režiserju Tugu Štiglicu, ki je med drugim režiral filma Poletje v školjki in Patriot, v desetletjih delovanja na RTV SLO pa še vrsto dokumentarnih, reportažnih, propagandnih in etnografskih filmov ter radijskih iger.

Nagrado bo prejel ob 19. uri, poklonili pa se mu bodo tudi z razstavo ter projekcijami treh njegovih celovečernih filmov za mladino Poletje v školjki I in II ter Tantadruj, s katerimi je pustil "trajno sled v slovenskem kulturnem prostoru". POdelitvi nagrade bosta sledili letošnji uvodni premierni projekciji.

Raznolikost žanrov in slogov

Kot pravi direktorica festivala Jelka Stergel, je največja značilnost letošnjega filmskega nabora raznolikost žanrov, slogov in tem, ki jih avtorji obravnavajo.

Osrednji slovenski filmski dogodek bo v šestih dneh ponudil pregled izbrane slovenske filmske produkcije igranih, dokumentarnih in animiranih filmov. V vseh sekcijah skupaj bo na ogled okoli 110 filmov, od tega se jih bo v tekmovalnem programu pomerilo 52, med njimi bo 16 celovečercev.

Avditorij Portorož: tradicionalno prizorišče

Tekmovalni program se bo odvijal v Glavni dvorani Avditorija Portorož, medtem ko si bodo obiskovalci lahko številne projekcije preglednega programa, mednarodnih koprodukcij in sekcije Posvečeno ogledali v razstavišču Monfort.

Tudi letošnji festival bodo spremljali strokovni filmski dogodki, med katerimi organizatorji izpostavljajo koprodukcijsko srečanje, ki bo potekalo v sodelovanju s Filmskim centrom Srbije, ter mednarodno strokovno usposabljanje za obetavne producente MAIA Workshop.

N. Š.