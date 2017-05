Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Janez Cimperman (1993-2017) je bil snemalec z dušo in srcem. Foto: Iz arhiva svojcev Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovo snemalca Janeza Cimpermana

Na TV Slovenija je delal skoraj tri desetletja

21. maj 2017 ob 16:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

V 84. letu je umrl dolgoletni sodelavec TV Slovenija, snemalec Janez Cimperman, ki je bil svojemu delu predan z dušo in srcem.

Rodil se je leta 1933 v Podpeči, nedaleč stran je prebival tudi kasneje, natančneje na Jezeru pri Preserjah. Po gimnaziji je delal v lesnopredelovalni industriji, najprej kot skladiščnik, nato kot vodja obratov, ves čas pa ga je mikala fotografija in zudi živa slika - film. Leta 1962 se je prijavil na razpis TV Slovenija za nove sodelavce in zaradi svojih fotografskih izkušenj preizkuse opravil z lahkoto.

Začel je kot asistent snemalca, nato pa poklicno pot nadaljeval kot snemlec s filmsko in elektronski kamero. Kot je nekoč za RTV-jevo hišno glasilo Kričač povedal sam, se je njegovo življenje delilo na dve obdobji: prvih 29 let je odkrival svet doma in v svoji okolici, drugih 29 pa je posvetil televiziji. Svoje delo je opravljal z ljubezniojo in zanesenostjo, kar dobro povzamejo njegove besede: "Če bi se še enkrat rodil, bi bil z veseljem spet snemalec. Kdor dela tisto, kar ga veseli, doživi uspehe in doživlja ob tem veliko osebno zadovoljstvo."

Tudi po upokojitvi je Cimperman, za katerim je na TV Slovenija ostalo na kilometre posnetega traku, tretje življenjsko obdobje preživljal delovno.

Več sledi ...

A. K.