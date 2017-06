Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! 47-letni režiser Paolo Sorrentino je bil tudi član letošnje žirije na filmskem festivalu v Cannesu. Foto: EPA Serija potresov je povzročila ogromno gmotno škodo predvsem v starih italijanskih mestih, kot so Amatrice, Arquata, Accumoli in Pescara del Tronto. Foto: EPA Sorodne novice Paolo Sorrentino pripravlja Berlusconijev filmski portret Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sorrentinova želja po snemanju v Amatriceju za mnoge sporna

Italijanski kraj je porušil lanski niz potresov

29. junij 2017 ob 11:10

Amatrice - MMC RTV SLO

Z oskarjem ovenčani italijanski režiser Paolo Sorrentino si je zadal, da bo svoj naslednji film posnel na ruševinah mesta Amatrice na območju osrednje Italije, ki ga je lani pretresel niz potresov. Režiserjevi načrti so v njegovi domovini naleteli na burne odzive.

Kot prvo se seveda postavlja vprašanje etičnosti snemanja filma na prizorišču, na katerem je med avgustom in oktobrom 2016 življenje izgubilo 299 ljudi. Načrti Paola Sorrentina (1970) so najbolj vznemirili žrtve, ki so sicer preživele potres, vendar so nekateri med njimi ostali brez bližnjih, mnogi pa tudi brez bivališč.

Želje po "umetniškem pričevanju"

Po pisanju italijanskih medijev naj bi Sorrentino – sicer najbolj znan po filmih, kot sta Neskončna lepota (v izvirniku La Grande Bellezza) in Mladost ter po aktualni HBO-jevi seriji Mladi papež – s snemanjem začel julija.

Sergio Pirozzi, župan porušenega Amatriceja, je po poročanju časnika La Repubblica dejal, da je snemanje dopustil le v notranjosti ene izmed cerkva. Ob tem je Pirozzi izrazil željo, da bi Sorrentinova stvaritev postala "umetniško pričevanje" o tem, kar je ostalo po potresu.

Ogorčenje nad umetniškimi načrti

V režiserjevih načrtih tako nekateri zaznavajo nespoštljiv odnos tako do umrlih kot do preživelih. "Želiš sedaj osvojiti oskarja še z La Grande Apocalisse (slov. Veliko apokalipso)?" se je na primer na Sorrentinov podvig odzvala Francesca Mileto iz iniciative žrtev potresa, ki se je osnovala na enem izmed družbenih omrežij. "Sramota! Vsak kamen je opomnik, zgodba, naša, ne tvoja," je po poročanju nemške tiskovna agencija DPA še zapisala Miletova.

Neskončna lepota tudi kot poklon Rimu

Sicer še ni znano, kateri film naj bi Sorrentino snemal na tem območju. Pravzaprav je s svojo z oskarjem nagrajeno stvaritvijo Neskončna lepota iz leta 2013 po mnenju mnogih ustvaril tudi svojevrsten poklon Rimu.

Največja težava leži nemara v dejstvu, da je od niza potresov v osrednji Italiji minilo že skoraj leto dni, obnova porušenega območja poteka skrajno počasi, deset tisoči pa so še zmeraj brez strehe nad glavo. Prebivalci tega območja so tako v zadnjem letu že večkrat protestirali zaradi nevzdržnih razmer.

P. G.