Spomin na Francija Slaka, avtorja prvega slovenskega kandidata za tujejezičnega oskarja

Večer v Slovenski kinoteki ob desetletnici filmarjeve smrti

17. oktober 2017 ob 14:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Čez deset dni bo minilo natanko deset let, odkar se je poslovil scenarist, režiser, producent in pedagog Franci Slak, ki se mu bodo poklonili s spominskim večerom v Slovenski kinoteki.

Na dogodku, ki ga pripravlja Društvo slovenskih režiserjev, bo v uvodu spregovoril njegov prijatelj, scenarist, dramaturg in kritik Jože Dolmark, sledil bo ogled Slakovega romantičnega trilerja iz leta 1993 Ko zaprem oči. Film s Petro Govc in Mariem Šelihom v glavnih vlogah velja za prvega slovenskega kandidata za tujejezičnega oskarja.

Omenimo, da je film Rudar, ki ga podpisuje Slakova hči Hanna Slak, aktualni slovenski kandidat za tujejezičnega oskarja.

Raznovrstna bera v malhi sedme umetnosti

Leta 1953 v Krškem rojeni Franci Slak je posnel več kot 20 kratkih, celovečernih in televizijskih filmov, med drugim je režiral celovečerce Krizno obdobje, Eva, Butnskala, Hudodelci, prej omenjenega Ko zaprem oči in Pesnikov portret z dvojnikom. Posnel je tudi številne dokumentarne televizijske portrete, med njimi o Jožetu Pučniku, Marku Pogačniku, Dragu Jančarju in Frideriku Baragi.

O razburkanem življenju našega največjega poeta

Ob prelomu stoletja je posnel odmevno izvirno igrano televizijsko nadaljevanko v petih delih z naslovom Prešeren, ki so jo prvič predvajali leta 2001 in v kateri je v naslovni vlogi nastopil Pavle Ravnohrib. V filmske slike prelita pripoved o razburkanem življenju največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna še vedno spada med največje projekte igranega programa Televizije Slovenija.

Še avtobiografsko delo tik pred smrtjo

Med drugim je kot producent sodeloval pri celovečernem filmu Slepa pega iz leta 2002, za katerega je Hanna Slak prejela nagrado ekumenske žirije na festivalu v Cottbusu, na festivalu v Sofiji pa je bila nagrajena kot najboljša režiserka. Pred smrtjo je Slak posnel nizkoproračunski avtobiografski film z naslovom Kakor v nebesih, tako na zemlji, ki je bil javno predvajan decembra leta 2007 prav tako na Televiziji Slovenija.

Franci Slak je od leta 1980 in vse do smrti leta 2007 tudi predaval na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani (AGRFT).

Drevišnji spominski večer Društva slovenskih režiserjev: Posvečeno Franciju Slaku (1953–2007) v Slovenski kinoteki se bo začel ob 19. uri.

P. G.