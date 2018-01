Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Frizijski filmski arhiv je očitno že dolgo hranil edini neokrnjeni izvod samostojnega filma Stana Laurela Detained (Zadržan). Foto: EPA

Stan brez Olia: Nizozemci našli redek film

Ključni prizor je iz vseh drugih kopij izrezan

14. januar 2018 ob 18:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Filmski arhivarji na Nizozemskem so prepričani, da so našli izgubljene odlomke filma iz leta 1924, v katerem nastopa Stan Laurel, polovica morda najbolj slavnega komičnega para v zgodovini filma.

Frizijski filmski arhiv je svoje odkritje javnosti predstavil šele zdaj, ko frizijsko mesto Leeuwarden prevzema štafeto evropske prestolnice kulture (naslov si deli z Valletto na Malti). Film Detained (Zadržan) filmski zgodovinarji poznajo že od prej, a v nizozemskem izvodu je še prizor, ki v vseh drugih ohranjenih izvodih manjka. Odkrili so ga med rutinskim pregledovanjem starih nitratnih filmov, ki jih Nizozemci digitalizirajo pod okriljem širšega arhivarskega projekta.

Arhivarju Jurjenu Enzingu se je zazdelo, da je med pregledovanjem starih filmov prepoznal obličje slavnega Stana Laurela. Po kratki raziskavi na spletu je ugotovil, da najverjetneje gleda odlomek iz filma Detained iz leta 1924. V knjigi, ki jo je našel, je opisan tudi manjkajoči prizor, in sicer s pripisom, da je najbrž za vedno izgubljen. Takrat se je Enzingu posvetilo, da ima najbrž pred seboj pomembno najdbo.

Laurel v filmu igra zapornika, ki mu na neki točki grozi, da bo končal na vislicah, a na koncu odnese celo kožo. Prizor (skorajšnjega) obešenja so najbrž v tridesetih letih izrezali, da bi bil bolj sprejemljiv za domačo javnost (to je bila v tistem času precej pogosta praksa). Avtentičnost filma, ki ga je - skupaj z drugim gradivom - arhivu pred desetimi leti podaril neki zasebni zbiratelj, je že potrdil pariški filmski arhiv Lobster Filme, kjer delajo največji specialisti za filme Stana in Olia na svetu.

Zadržanega si lahko v integralni obliki ogledate v spodnjem posnetku. (Mednapisi so v nizozemščini.)

A. J.