Umor na Orient ekspresu: Kdo je pokončal Johnnyja Deppa?

Prvi napovednik za filmsko adaptacijo klasične kriminalke

2. junij 2017 ob 18:19

Hrumeči vlak, natrpan s prepoznavnimi zvezdniškimi obrazi, brzi skozi zimsko pokrajino. Dobili smo prvi uradni napovednik za Umor na Orient ekspresu, novo adaptacijo klasične kriminalke prve dame žanra, velike Agathe Christie. Na film bomo morali počakati do novembra.

Novi Umor na Orient ekspresu je spektakel v rokah Kennetha Branagha, ki je film režiral in v njem odigral glavno vlogo - slovitega, briljantnega, a očitno ne več plešastega belgijskega detektiva Hercula Poirota. Poirot mora tokrat rešiti primer umora na premikajočem se vlaku, kar pomeni, da je morilec še vedno na vlaku - osumljeni pa so čisto vsi potniki. Pretresene petičneže v starinskih vagonih igrajo Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Michelle Pfeiffer, Josh Gad in drugi.

Mimogrede, v izvirniku je Poirot potnik na vlaku med Alepom in Carigradom, neke noči pa se zaradi snega ustavijo tudi Vinkovcih (ime kraja pisateljica sicer zapiše narobe), kjer tudi pride do umora. Da bi se izognil birokratskim zapletom z jugoslovansko policijo, direktor železniškega podjetja prosi Poirota, naj primer razišče.

Samuela Rachetta, zlovoljnega Američana s temačno preteklostjo in skrivno identiteto, ki ga neznanec zabode v spanju, po napovedniku sodeč igra Johnny Depp.

V nedavnem intervjuju za Entertainment Weekly Branagh ni skrival svojega navdušenja nad tem, da je dobil priložnost, igrati slavnega Poirota. "V neizmerno radost mi je bilo, da sem se lahko potopil v lik, da sem prebral knjige, da sem razumel in še bolj občudoval nadarjenost Agathe Christie. Zame je bila to ustvarjalna poslastica."

Morilca najverjetneje že poznate

Umor na Orient ekspresu seveda ni edini, je pa morda najslavnejši primer, ki ga je romanih britanske pisateljice razrešil Poirot. Roman je adaptacijo za veliko platno enkrat že doživel: leta 1974 je film režiral Sydney Lumet, Albert Finney pa je odigral vlogo detektiva. Primer smo že večkrat rešili tudi na malih zaslonih, med drugim v antologijski, tudi pri nas priljubljeni PBS-ovi seriji z Davidom Suchetom v glavni vlogi.

Po objavi napovednika tviterašem seveda ni ušlo, da kratki posnetek uporabi precej nepričakovano - in anahronistično - glasbeno podlago, pesem ameriške indie zasedbe Imagine Dragons. Duhovit uporabnik YouTuba je nemudoma naložil svojo različico napovednika, podloženo s celo paleto "tematsko neprimernih" pesmi. Ogled priporočamo.

A. J.