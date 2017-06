Umrl je John Avildsen, režiser kultnega filma o boksarju Rockyju

Stallone: "Tudi v nebesih bo režiral"

17. junij 2017 ob 13:17

Los Angeles - MMC RTV SLO

V 82. letu starosti je v Los Angelesu za rakom trebušne slinavke umrl ameriški režiser John Avildsen, ki je režiral kultni film Rocky (1976). Film je prejel tri oskarje, tudi tistega za režijo.

Rocky, ki velja za enega najboljših filmov s področja športa vseh časov, je prejel tudi oskarja za najboljši film. Sicer je bil nominiran za kar 10 oskarjev, dobil pa je tri. Filmu Rocky, za katerega scenarij je napisal Sylvester Stallone, je sledilo še šest delov. Boksar Rocky Balboa, ki ga je Stallone upodobil v prvem filmu o Rockyju, se je na seznamu filmskih junakov vseh časov Ameriškega filmskega inštituta (AFI) iz leta 2003 znašel med prvimi sedmimi. Stallone se je z njim uvrstil za Gregoryjem Peckom, Harrisonom Fordom, Seanom Conneryjem, Humphreyjem Bogartom, Garyjem Cooperjem in Jodie Foster.

Rockyja so posneli za vsega milijon dolarjev, s prodajo kart pa so zaslužili 225 milijonov, in film je postal pravi kulturni fenomen, je poročal Reuters. "Prijatelj mi je poslal scenarij Rockyja in me nahecal, da ga preberem. Že na tretji strani se ta tip pogovarja s svojimi želvami in zgodba me je popolnoma zasvojila, gre za odlično karakterno študijo," je John Avildsen leta 2000 v Birminghamu v Alabami dejal medijem.

Za milijon dolarjev v 28-ih dneh

"Film smo morali posneti v 28-ih dneh za manj kot milijon dolarjev in nihče na nas ni pritiskal z raznoraznimi zahtevami, ker je bilo v igri tako malo denarja," je še pojasnil Avildsen in dodal, da so bila pričakovanja resnično nizka in je bil zato velikanski uspeh filma še toliko večje presenečenje.

Ko je leta 1977 prejemal oskarja za najboljšega režiserja je Avildsen pred občinstvom dejal: "Mislim, da je Rocky dal veliko ljudem upanje v uspeh, kar je najboljši občutek".

Avildsen je režiral tudi prve tri dele filma Karate Kid (1984, 1986 in 1998), ki v ospredje postavljajo najstnika, ki se s pomočjo čudaškega japonskega učitelja borilnih veščin nauči postaviti zase.

"Tudi v nebesih bo režiral"

Stallone je na Instagramu objavil sožalje ob Avildsenovi smrti z zahvalo in zaupanjem, "da bo tudi v nebesih režiral velike uspešnice", je njegove besede povzela francoska tiskovna agencija AFP. Predsednik ameriškega režiserskega ceha Paris Barclay je zapisal, da so Avildsenovi filmi, v katerih ne manjka zmag, poguma in čustev junakov, skozi desetletja osvojili srca več generacij Američanov.

Avildsen se je rodil 21. decembra 1935 v Oak Parku v Illinoisu. Po služenju v vojski je snemal industrijske filme za različna podjetja ter delal kot pomočnik številnih režiserjev, med drugimi tudi pri Ottu Premingerju. Svoj prvi film Turn On to Love (op. a. Prižgi ljubezen) je Avildsen režiral leta 1969.

G. K.