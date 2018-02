Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.3 od 13 glasov Ocenite to novico! Zgodba sledi mladi biologinji, ki se odpravi na lov za svojim pogrešanim možem. Pot jo zanese na skrivnostno območje, kjer se sreča s pojavi in silami, ki jo presenetijo in na katere ni pripravljena. Foto: IMDb Alex Garland je v svojem odzivu skušal biti odkrit: "Kot belec v srednjih letih lahko verjamem, da sem kdaj kriv nezavednega rasizma, tako kot smo vsi. Ampak v tem, kako sem izbral zasedbo tega filma, ni bilo ničesar zarotniškega ali ciničnega." Foto: IMDb Dodaj v

Uničenje: še en film, obtožen neutemeljenega "beljenja" likov

Svetovna premiera Uničenja bo 23. februarja

15. februar 2018 ob 18:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

V ameriške kinematografe še pred koncem tega meseca prihaja Uničenje (Annihilation), znanstvenofantastična srhljivka o nevarnem območju, kjer zakoni narave skrivnostno odpovejo. Spektakel, v katerem nastopata Natalie Portman in Jennifer Jason Leigh, je zdaj tarča kritik zaradi "beljenja" vlog.

Pričakovanja za Uničenje so visoka, saj ima potencial za uspešno franšizo: celovečerec je namreč ekranizacija prvega dela silno priljubljene literarne trilogije Southern Reach avtorja Jeffa VanderMeerja. A film ima še pred premiero tudi ostre nasprotnike: neprofitna organizacija Zveza za medijsko aktivnost azijskih Američanov opozarja, da sta bili vlogi, ki ju igrata Portmanova in Leighova, v literarni predlogi napisani kot lika za azijsko igralko in igralko ameriškega staroselskega rodu. V izjavi za javnost so zapisali, da "se režiser Alex Garland okoristi z zgodbo, ne uporabi pa prave identitete vseh likov". (Ljubitelji knjižne trilogije so ob tem opozorili, da etnično ozadje obeh junakinj v prvi knjigi še ni znano.)

Garland se je na kritike že odzval, sicer z opombo, da se mu zdi "beljenje" vlog v filmih zelo resna težava, da pa liki v romanu po njegovem "nimajo rase". "Vloge sem razdelil glede na to, kako sem se ujel z igralci na avdicijah; studio me ni silil, naj zaposlim svetlopolte. Odločitev je bila v celoti moja."

Natalie Portman ne brani režiserja

Na polemiko sta se morali odzvati tudi igralki, ki zatrjujeta, da do tega trenutka nista vedeli, da njuna lika v literarni predlogi nista belki. Portmanova je pripomnila še, da je kritika "verjetno legitimna": "V filmih potrebujemo večjo zastopanost Azijcev, Latinskoameričanov, temnopoltih, žensk in še posebej temnopoltih žensk - zastopanost različnih skupnosti je preprosto premajhna. Upam, da se bo to počasi začelo spreminjati." Najbrž velja omeniti, da igralska zasedba filma vendarle ni popolnoma enolična: v njem nastopajo tudi Tessa Thompson, Gina Rodriguez in Oscar Isaac.

Kritika prihaja v ozračju vse večje ozaveščenosti o beljenju vlog v filmih in na televiziji, še posebej ko gre za like azijskega ali azijsko-ameriškega rodu. Kritik so bili samo v zadnjem času deležni ustvarjalci filmov The Ghost in the Shell, Death Note, Iron Fist in Doctor Strange.

Azijska skupnost je v primerjavi z drugimi v Hollywoodu še posebej slabo zastopana. Nedavna statistična študija je pokazala, da je v najdonosnejših filmih približno pet odstotkov azijskih likov.

A. J.