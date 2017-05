V Karlove Vare potuje tudi slovenska koprodukcija Moški ne jočejo

Festival bo potekal od 30. junija do 8. julija

30. maj 2017 ob 14:13

Karlovi Vari - MMC RTV SLO

Med 12 filmi, ki se bodo potegovali za glavno nagrado na filmskem festivalu v Karlovih Varih, je tudi bosansko-slovensko-hrvaško-nemška koprodukcija Moški ne jočejo režiserja Alena Drljevića.

Film predstavlja zgodbo vojnih veteranov iz različnih držav nekdanje Jugoslavije, ki jih poveže humanitarna mirovna organizacija, da bi delili svoje vojne izkušnje in med seboj vzpostavili zaupanje. A prisotne so travme in močna čustva in sovražnosti, ki se znova porajajo ob srečanju nekdanjih nasprotnikov. V filmu igrajo Miki Manojlović, Boris Isaković, Leon Lučev, Emir Hadžihafizbegović, Sebastian Cavazza, Ermin Bravo, Boris Ler in Ivo Gregurević. Kot koproducent je pri filmu, za katerega sta scenarij napisal Drljević in Zoran Solomun, je sodeloval tudi Slovenski filmski center in produkcijska hiša Iridium.

Prva lata, kratki film Drljevića, ki je diplomiral na sarajevski akademiji za film, je bil leta 2005 med nominiranci za evropske filmske nagrade, piše v vodniku Slovenskega filma za leto 2017.

Med 12-erico filmov sta fudi filma dveh nekdanjih nagrajencev, Krzystzofa Krauseja in Georgea Ovashvilija. Krausejev film Ptice pojejo v Kagaliju (Birds are Singing in Kagali) prinaša bolečo temo genocida v Ruandi, film pa je po smrti Krauseja, - ta je leta 2004 v Karlovih Varih prejel nagrado za film in režijo za film My Nikifor-, dokončala njegova žena in sorežiserka Joanna Kos-Krauze. Gruzijski režiser se na Češko vrača s s filmom Khibula, ki temelji na zgodbi bolnega prvega gruzijskega predsednika po razpadu Sovjetske zveze, poroča Hollywood Reporter.

Med 12 filmi v tekmovalni sekciji so še film Aritmija ruskega režiserja Borisa Hlebnikova o zlomu zakona dveh zdravnikov, Mali križar (Little Crusader) češkega režiserja Vaclava Kadrnke, triler slovaškega režiserja Petra Bebjaka The Line, prvence indijskega režiserja Karme Takape (Ralang Road), izraelsko-nemškega režiserja Ofirja Raula Graizerja (Cakemaker) in turškega igralca in režiserja Onurja Saylaka (More). Za nagrado se bodo potegovali tudi romunski film "Breaking News" režiserke Iulie Rugine, Corporate francoskega režiserja Nicolasa Silhola in Keep the Change ameriške režiserke Rachel Israel.

Posebna nagrada za Caseya Afflecka

Nagrado predsednika festivala bo letos prejel letošnji oskarjevec Casey Affleck, ki bo na Češkem predstavil tudi najnovejših film A Ghost Story režiserja Davida Loweryja. Festival v Karlovih Varih je najpomembnejših festivalov, ki v središče postavlja filmsko umetnost srednje in vzhodne Evrope.

Lani slavje Kozoleta

Na lanskem festivalu je bila močna slovenska zasedba: Damjan Kozole je za Nočno življenje prejel nagrado za najboljšega režiserja, v sekciji Vzhodno od zahoda pa so predstavili mokumentarec Žige Virca Houston, imamo problem!

Ksenja Tratnik