Večer s filmarjem Takashijem Makinom, ustvarjalcem omamnih ekscesov

Projekcije filmov v Slovenski kinoteki

6. junij 2017 ob 16:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Delo Takashija Makina izhaja iz klasične eksperimentalne tradicije, odlikujeta ga meditativnost in rahločutnost, njegovi filmi pa veljajo za čutne izkušnje, ki komaj še dopustijo razlikovanje med abstraktnim in konkretnim.

Slovenska Kinoteka organizira večer filmov Takashija Makina, projekcije pa bodo potekale v prisotnosti tega mednarodno večkrat nagrajenega umetnika, ki je med drugim tudi dobitnik rotterdamskega tigra.

Film kot celostna umetnina

"Zgodovina filma velja za področje, ki je ločeno od zgodovine drugih umetniških zvrsti, predvsem zaradi povezav s tržno logiko. Moj pristop k filmu temu nasprotuje, saj mislim, da mu pripada mesto med drugimi umetnostmi. Kljub temu ima film svoje lastne značilnosti, še posebej ko gre za obravnavo časa in odnos z občinstvom," pravi japonski filmar, ki pri svojem delu sodeluje tudi z glasbeniki, kot so Jim O'Rourke ali dvojec Inconsolable Ghost (Hilary Jeffery in Gideon Kiers).

Izginotje fizične površine platna

Makino "dela večinoma v široko zastavljenih kompozicijskih lokih, pri katerih se konkretna slika in konkreten zvok le v obrisih nakazujeta v šumenju medija. Zaradi bogatega plastenja in nebrzdanih večkratnih ekspozicij njegovi posnetki vedno pridejo do točke, na kateri se "utekočinijo" in dosežejo, da fizična površina filmskega platna izgine," je o njegovem delu zapisal filmski strokovnjak Alejandro Bachmann.

Slovenska Kinoteka drevi prinaša pet filmov Takashija Makina na en večer, in sicer EVE (2002), Still in Cosmos (2009), Generator (2011), Ghost of OT301 (2014) ter On Generation and Corruption (2017).



Leta 1978 v Tokiu rojeni Takashi Makino je pripadnik nove generacije japonskih eksperimentalnih filmarjev, ki se je s filmsko umetnostjo prvikrat srečal na oddelku za fotografijo na umetnostni akademiji Univerze Nihon, kjer je študiral njeno tehnično plat.

Študij pri bratih Quay

Sprva ga je navduševala možnost uporabe tako filma kot videa, pomemben vir navdiha so bila zanj zgodnja dela Dereka Jarmana. "V komercialnih filmih sta tehniki superpozicije in večkratne ekspozicije obrabljena označevalca prehoda med prizori ali v sanjsko stanje. Toda sam v teh tehnikah vidim nove potenciale." Poseben navdih zanj sta bila tudi brata Stephen in Timothy Quay s svojo uporabo luči ter način, kako sta združevala glasbo in filmski zvok. V začetku tisočletja pa je Makino postal tudi njun študent.

Drevišnje projekcije petih filmov Takashija Makina v okviru Kinotekinega programskega oddelka Kino-integral, ki prinaša najsvobodnejše oblike filma, se pričnejo ob 20. uri.

P. G.