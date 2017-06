Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mariah Carey konec koncev nikoli ni slovela kot pretirano skromna ali prizemljena zvezdnica. Foto: Reuters Will Ferrell in Amy Poehler na premieri Kletne rulete. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Večna diva Mariah izrezana iz filma

O Kletni ruleti trenutno vemo predvsem to, koga ni v njej

28. junij 2017 ob 22:04

Los Angeles - MMC RTV SLO

V Kletni ruleti Will Ferrell in Amy Poehler, ki igrata zakonca, v domači kleti ustanovita nezakonito igralnico, da bi zaslužila za hčerkino šolanje. Nevarno tveganje je torej vpisano v samo premiso filma - pa si studio vseeno ni upal staviti na Mariah Carey.

Pevka Mariah Carey bi se morala v epizodni vlogici pojaviti v Kletni ruleti (The House), komediji, ki na naša velika platna prihaja jutri, a so na koncu vsi njeni prizori ostali na tleh montažne sobe.

O tem, kako napeta je bila situacija na snemanju, pričajo ze prostodušne izjave scenarista in režiserja Andrewa Jaya Cohena. "Najbolj duhoviti prizori ostanejo v filmu. Njene vloge v končni različici nismo obdržali," je pripomnil na rdeči preprogi pred premiero filma v Los Angelesu.

Opravljivo razpoloženi so bili tudi nekateri pevkini nesojeni soigralci, ki film trenutno promovirajo z gostovanji v pogovornih oddajah. Še najbolj nejasen je bil Will Ferrell v Šovu Setha Myersa. "Obstajale so ideje, ki na koncu niso bile speljane. Bila je na snemanju in... no, določene stvari so se zgodile in druge ne. Takole bom povedal: opolnoči so prišli potrkat na mojo prikolico in mi povedali, da grem lahko domov, ker tisti dan ne bom prišel na vrsto."

Sebe si je zamislila kot Čudežno žensko

Malo več je bil pripravljen povedati njegov soigralec Rob Huebel, ki je že v maju v klepetu za neko radijsko oddajo izdal, da je diva na svoje enodnevno snemanje prispela s štiriurno zamudo in da je zahtevala prikolico, polno belih vrtnic in plišastih jagenjčkov (svojim oboževalcem namreč pravi "lambs"). Nato ni hotela peti pesmi, za katero so jo producenti najeli, prav tako pa ni hotela odigrati prizora, ki so ga pred tem že posneli z njeno dvojnico, češ da, "dragec, jaz tega že ne bi naredila tako". Za piko na i se je uprla tudi prizoru, v katerem je njen lik ustreljen, zazdelo se ji je, da krogle njene junakinje pač ne bi ubila. "Kaj pa če bi jih odbijala, tako kot Čudežna ženska?"

Veter v laseh

Podobno iskren je bil še en njun kolega, komik Cedric Yarbrough. V dolgi objavi na Facebooku, ki jo je medtem že izbirisal, je med drugim razkril še dva zabavna detjla: Mariah naj bi zahtevala ventilatorje, ki bi poskrbeli za veter v njenih laseh, in pa kot snemanja z višine z žerjavom. "V igralski skupnosti se ne spodobi, da tožariš kolege," se zaveda Yarbrough. "Mogoče ima kdo slab dan, ali pa prestaja osebno stisko, mogoče je bilo tako z Mariah, tega ne vem. Ampak vem, da si ekipa in režiser tega nista zaslužila. Najhujšega vam pa niti ne bom povedal. (...) Tako obnašanje je treba imenovati za to, kar je. Bodite klinčevi profesionalci."

Po vsem tem lahko samo upamo, da se bo vsaj del tega snemalnega debakla znašel med dodatki na DVD izdaji filma.

A. J.