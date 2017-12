Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Willem Dafoe je ugleden karakterni igralec. Oskar se mu je iz rok izmuznil leta 1986, ko je nastopil v drami Vod smrti (Platoon), nato pa še leta 2000 za Vampirjevo senco. Foto: Reuters Oskarja za najboljšo stransko vlogo pogosto dobi igralec, ki ga je Akademija kdaj v preteklosti spregledala - in Sam Rockwell nima še nobene nominacije, čeprav je blestel v drami Conviction (2010). Foto: IMDb Armie Hammer ali Michael Stuhlbarg? Sogralca iz filma Pokliči me po svojem imenu imata trenutno dobre možnosti za oskarjevsko nominacijo. Foto: IMDb Enkrat že nominirani Richard Jenkins bi se letos v peterico izbrancev lahko prebil po zaslugi vloge dobrodušnega soseda v Obliki vode. Foto: IMDb Dodaj v

Willem Dafoe - prvi pravi favorit letošnje sezone nagrad?

Prva ugibanja o najboljšem stranskem igralcu

4. december 2017 ob 17:32

Los Angeles - MMC RTV SLO

Dva meseca pred razglasitvijo nominirancev je seveda še prezgodaj, da bi s kakršno koli gotovostjo napovedovali dobitnike glavnih nagrad na naslednji podelitvi oskarjev. Vseeno pa je nedavna kritiška nagrada daje slutiti, da bo dvakratni nominiranec Willem Dafoe v letu 2018 najverjetneje končno prišel do svojega kipca.

Glede na to, na kakšnem nepredvidljivem vrtiljaku so se v obdobju po škandalu Harveya Weinsteina znašli ugledi številni hollywoodskih težkokategornikov, je prezgodaj, da bi vedeli, kdo bo do konca sezone nagrad - oskarje bodo podelili 4. marca - prikorakal neomadeževan. Vseeno pa je nedavna podelitev nagrad losangeleških filmskih kritikovnakazala, v katero smer bi se znala obrniti tekma za najboljšega igralca v stranski vlogi.

Organizacija LAFCA je že tretja, ki je nagradila Dafoejevo vlogo v sodcialni drami Projekt Florida; pred tem je že dobil nagradi newyorških filmskih kritikov in organizacije National Board of Review. Treba se je seveda zavedati, da filmski kritiki niso člani Akademije in ne glasujejo o dobitnikih oskarjev, so pa pogosto glasilci razpoloženja v stroki (ali pa celo oblikujejo mnenja odločujočih). Če določen igralec ali igralka pobere več kritiških priznanj, njegova kampanja za nagrade pogosto dobi tak zalet, da jo je težko nadkriliti. V zadnjih letih se je to potrdilo predvsem v kategorijah najboljše stranske vloge: že ptiči na strehah so skoraj čivkali, da bodo kipce dobili Patricia Arquette, J.K. Simmons in denimo Mahershala Ali.

Tekma se počasi začenja tudi med igralkami. Dve od zgoraj omenjenih organizacij sta za najboljšo igralko v stranski vlogi izbrali Laurie Metcalf (za vlogo v neodvisnem filmu Lady Bird). Njena najresnejša konkurenca je ta hip komičarka Tiffany Haddish, ki se je letos pojavila tako rekoč od nikoder in navdušila v komediji Girls Trip. (Vemo pa, da komedije na oskarjih praviloma nimajo najboljših možnosti).

Za enakovrednega tekmeca Dafoeju bi se lahko izkazal Sam Rockwell, ki je blestel v kritiško hvaljeni drami Trije plakati pred mestom. A čisto mogoče je, da Akademija, ki si še ni opomogla od afere #OscarsSoWhite, ne bo hotela nagraditi lika rasističnega belega policista. Recenzent spletne strani The Ringer je to stališče ubesedil na tak način: "Policist Dixon je nevaren možak, v resnici kriminalec, ki pa ima za protiutež svoj odbit značaj. V filmu je bolj butast, kot je treba - kot da si scenaristi ne bi znali predstavljati, da bi maščevalec s policijsko značko lahko imel kak izdelan načrt. To je policaj, ki jo je odnesel z mučenjem in napadom - je res tako zelo butast?"

Willem Dafoe pa ima, po drugi plati, za seboj že celo kariero odličnih vlog in nominacij (nastopil je v več kot 80 filmih) - v letošnji sezoni pa igra junaka, ki ga je veliko lažje imeti rad kot Rockwellovega policista Dixona. V Projektu Florida igra upravnika (in hišnika) cenenega motela, ki svoje najemnike obravnava z empatijo in korektnostjo. Prizor, v katerem mladi protagonistki filma ubrani pred priletnim pedofilom, je tak, da bi znal naleteti na pozitiven sprejem v trenutnem potrtem razpoloženju v Hollywoodu: zdi se, da vsak dan pridejo na dan nove obtožbe o spolnem nadlegovanju in napadih.

Marsikdo je že tudi izpostavil, da bi si nominacijo najbrž zaslužil Michael Stuhlbarg za svojo nepostavljaško, a pretanjeno upodobitev protagonistovega očeta v drami Pokliči me po svojem imenu. Leta 2009 smo Stuhlbarga lahko videli na čelu za oskarja nominirane drame A Serious Man, nato pa je imel še vloge v velikih filmih, kakršni so bili Hugo, Lincoln in Prihod. Doslej nima še niti ene oskarjevske nominacije, a letos bi ga najbrž lahko "zaustavil" ravno njegov soigralec - Armie Hammer je skoraj še bolj verjeten kandidat za nominacijo (za vlogo v istem filmu).

Losangeleški filmski kritiki so za najboljši film izbrali Obliko vode režiserja Guillerma del Tora, za najboljša igralca Sally Hawkins (Oblika vode) in Timothéeja Chalameta (Pokliči me po svojem imenu). V stranskih vlogah sta najbolj prepričala Laurie Metcalf (Lady Bird) in Willem Dafoe (Projekt Florida), v kategoriji tujejezičnega filma pa sta si nagrado razdelila francoski 120 utripov na minuto in ruski Brez ljubezni.

A. J.