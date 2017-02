Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za koncertni klavir je v trilerju Eugenia Mire po scenariju Damiena Chazella sedel Elijah Wood. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Zaigraj samo eno napačno noto in boš umrl!"

Koncertni klavir drevi ob 22.15 na 2. programu

16. februar 2017 ob 10:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Preden je posnel svoj prelomni film Ritem norosti, je Damien Chazelle, avtor Dežele La La, napisal scenarij za Koncertni klavir.

Tom Selznick (Elijah Wood) je nadarjeni pianist, ki ga muči huda trema, zato preneha nastopati v javnosti. Ko se po katastrofalnem nastopu in po večletnem premoru odloči spet zavihteti na prizorišče, se mu pripeti nekaj nenavadnega in strašljivega. V nabito polni dvorani prične svoj dolgo pričakovani koncert, a ko odpre notni zapis, najde sporočilo, ki se glasi: "Zaigraj samo eno napačno noto in boš umrl!"

Tom bo moral med koncertom povsem sam in brez da bi zapustil klavir odkriti, kdo (in kje!) je skrivnostni ostrostrelec, ki mu streže po življenju. Seveda bo zanimivo odkrivati tudi motiv, ki ga vodi k tako drastičnemu dejanju. Film si lahko ogledate danes ob 22.15 na 2. programu TV Slovenija.

Scenarij za triler, poln referenc na velikega filmskega mojstra Hitchcocka, je spisal Damien Chazelle, ameriški režiser, ki je zadnje mesece v središču pozornosti zaradi svojega zadnjega filma, muzikala Dežela La La - ta ima kar 14 nominacij za oskarje.

Režiral je Eugenio Mira, poleg Elijaha Wooda igralsko zasedbo zaokrožajo John Cusack, Kerry Bishé in Tamsin Egerton.

A. K.