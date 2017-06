Zgodovina ljubezni: Sonja Prosenc snema svoj novi celovečerec

Ekipa se mudi v Gorici

27. junij 2017 ob 12:54

Gorica - MMC RTV SLO

V Gorici je v ponedeljek padla prva klapa filma Zgodovina ljubezni režiserke in scenaristke Sonje Prosenc, njenega prvega celovečerca po festivalski uspešnici Drevo, ki je Prosenčevo uvrstila na sezname najobetavnejših filmarjev v Evropi.

Zgodovina ljubezni bo prva filmska koprodukcija med Slovenijo, Norveško in Italijo doslej. Snemanje filma, pri katerem z glasbo sodeluje duo Silence, bo potekalo v Sloveniji in Italiji.

Pred nami se bo odvijala zgodbo o dekletu, ki po mamini smrti začne raziskovati njeno preteklost in se potopi v svet, ki ga ni vajena. To je uvod v popotovanje glavnih likov v dramo, ki se razpleta v atmosferi trilerja.

V igralski zasedbi tudi Norvežan iz Povratnika

Glavni vlogi bosta odigrala mlada slovenska igralka Doroteja Nadrah, ki zaključuje zadnji letnik Akademije za gledališče, radio, film in televizijo in jo slovenski gledalci poznajo predvsem po vlogi v Razrednem sovražniku, ter priznani norveški igralec Kristoffer Joner.

Igralec je v svoji dolgoletni filmski karieri med drugim nastopal v norveškem kandidatu za oskarja režiserja Roara Uthauga The Wave, v filmu Mariusa Holsta King of Devil Island, kjer je igral ob boku Stellanu Skarsgardu, in v filmu Alejandra G. Inarrituja Povratnik, ki je prejel kar tri oskarje. Med drugim je prejel nagrado "vzhajajoče zvezde" na Berlinskem filmskem festivalu.

Pritekajo tudi evropska sredstva

Snemanje filma je pospremila novica o njegovem izboru med 25 igranih filmov, ki so prejeli finančno podporo Sveta Evrope Eurimages. Že pred začetkom snemanja je projekt poleg sredstev Slovenskega filmskega centra (SFC) prejel tudi mednarodna razvojna sredstva MEDIE Kreativne Evrope in italijansko-slovensko-hrvaške sheme REACT, so sporočili iz SFC.



Sonja Prosenc je navdušila s svojim prvencem Drevo, ki je prejel več nagrad in odlične kritike in bil povabljen na več kot 50 festivalov. Izbran je bil tudi za slovenskega kandidata za oskarja. Največji evropski filmski portal Cineuropa, ki združuje filmske kritike iz vse Evrope, je lansko jesen Sonjo Prosenc uvrstil na seznam osmih najbolj perspektivnih evropskih režiserk.

A. J.