70 let rockerja in slikarja, člana "Stonesov" Ronnieja Wooda

Sredi septembra skupaj z bendom v Avstriji

1. junij 2017 ob 13:58

London - MMC RTV SLO/STA

Kitara in slikarstvo sta talenta, ki se jima posveča Ronnie Wood, od svojega 28. leta član skupine Rolling Stones. Do takrat si je izkušnje nabiral v drugih zasedbah.

Na slikah pa ne upodablja le glasbe, temveč se posveča tudi drugi motiviki, od živali do portretov. Danes praznuje 70 let.

Glasbeno kariero je Ronnie Wood začel leta 1964, ko se je pridružil skupini The Birds. Od tam je presedlal v zasedbo The Creation in nato v Faces, v kateri je bil tudi Rod Stewart. Prvi koncert z Rolling Stones je odigral leta 1975, ko je nadomestil Micka Taylorja.

Rodil se je leta 1947 v Hillingdonu zahodno od Londona v družini glasbenikov in umetnikov. Njegov oče je bil ljubiteljski glasbenik, v njegovi skupini je pri desetih letih odigral tudi prvi koncert. Umetnika sta bila tudi njegova starejša brata, piše v njegovi biografiji na spletni strani skupine Rolling Stones.

Britanske rockerje je prvič slišal leta 1964 na jazz in blues festivalu v Richmondu, deset let kasneje pa je z njimi prvič zaigral pri naslovni skladbi It's Only Rock 'n Roll istoimenskega albuma. V postavi skupine je bil uradno prvič naveden na naslednji plošči Black and Blue (1976) in čeprav je Keith Richards še leta trdil, da Wood ni Rolling Stone, je z njimi ostal vse do danes. Z Richardsom je sicer leta 1979 odigral tudi nekaj koncertov po Severni Ameriki pod imenom The New Barbarians.

Posnel je več solo plošč, debitantska je bila Besides I've Got My Own Album to Do leta 1975, s katere je znana skladba Mystifies Me. Uveljavil pa se je tudi kot vizualni umetnik. Šolal se je na Ealing Art College, ki so jo v 60. letih obiskovali tudi drugi znani glasbeniki, kot sta Freddie Mercury in Pete Townshend.

Na slikah, risbah in grafičnih tiskih, ki so bili razstavljeni po vsem svetu, pogosto upodablja osebnosti iz popularne kulture, med drugim je prispeval tudi naslovnico za kompilacijsko zbirko štirih albumov Erica Claptona Crossroads iz leta 1988. Več njegovih del je na ogled v gledališču Drury Lane v Londonu.

Wood ni skrival, da se bori z alkoholom, odvisnosti od katerega se je skušal večkrat otresti. Po 50 letih pa mu je to uspelo s kajenjem.

Britanskega rock jubilanta bo jeseni mogoče slišati na turneji po Evropi, ki so jo The Rolling Stones napovedali z imenom Stones No Filter Tour. Četverica z Mickom Jaggerjem na čelu bo prvi koncert odigrala 9. septembra v Hamburgu, nastope pa zaključila 22. oktobra v Parizu. Slovenski oboževalci jih bodo lahko 16. septembra ujeli na največjem odprtem odru v Avstriji, v Spielbergu.

A. K.