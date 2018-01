Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Vatikan je tehnično revolucijo z vpeljavo digitalnih orgel utemeljil z dejstvom, da zvok siceršnjih tradicionalnih orglel s piščalmi, ki so nameščene v prednjem delu bazilike svetega Petra, ne zadostuje za ves prostor. Foto: EPA Več kot 70.000 digitalnih orgel ameriškega izdelovalca Allen Organ je mogoče najti v več kot 70 državah po svetu. Foto: Wikipedia Commons Po besedah podjetja direktorja Allen Organ so pozornost vodja zbora Sikstinske kapele Massima Palombelle s svojimi instrumenti pritegnili med ameriško turnejo tega zbora v septembru, ko so svoje digitalne orgle posodili za njihov koncert v Detroitu. Foto: EPA Dodaj v

Digitalne orgle po novem odzvanjajo tudi na vatikanskih tleh

Sveža glasbena pridobitev bazilike svetega Petra

1. januar 2018 ob 14:25

Rim - MMC RTV SLO

Bazilika svetega Petra, ki je bila eden najbolj zahtevnih arhitekturnih projektov renesančnega sveta, je doživela konkretno posodobitev, saj se po novem ponaša z digitalnimi orglami.

Tako v Vatikanu v prihodnosti za izvajanje cerkvene glasbe poleg tradicionalnih orgel s piščalmi uporabljajo sodoben elektronski instrument. Digitalne orgle je baziliki svetega Petra, eni največjih cerkva v krščanskem svetu, podarilo podjetje Allen Organ Company, ki je že 70 let eno vodilnih v orglarski panogi na ameriškem trgu.

Tudi Vatikan v koraku z digitalno dobo

"Nove zahteve kličejo po novih rešitvah," je ob vpeljavi sodobnega instrumenta dejal Massimo Palombella, sicer vodja zbora Sikstinske kapele. V Vatikanu so odločitev za to posodobitev utemeljili z besedami, da se siceršnje ozvočenje starih orgel ni vselej najboljše obneslo.

Po besedah vodje zbora gre za odziv na praktične, akustične zahteve bazilike in na liturgične reforme drugega vatikanskega koncila. Nove orgle, ki so premične narave, so premierno predstavitev v Vatikanu doživele na letošnjem božičnem koncertu.

"Naše podjetje dobavlja orgle vsakovrstnim denominacijam," je povedal vodja podjetja Steven A. Markowitz. "Biti v vlogi izdelovalca orgel, ko imam torej opravka z najvišjo ravnijo glasbe, je - ne glede na denominacijo - velika čast," je še dejal Markowitz, ki je sicer judovskega porekla.

Allenove digitalne orgle po vsem svetu

Kot navaja spletna stran podjetja Allen Organ, je več kot 70.000 njihovih orgel mogoče najti v več kot 70 državah po svetu. Vendar doslej še nobenih niso izdelali za baziliko svetega Petra, ki velja za eno najznamenitejših katoliških cerkva na svetu. "To je prvikrat, da smo sodelovali neposredno z Vatikanom," je povedal Markowitz.

Po besedah direktorja Allen Organs je njegovo podjetje s svojimi digitalnimi orglami pritegnilo pozornost dirigenta zbora Sikstinske kapele Massima Palombelle, med ameriško turnejo tega zbora v septembru. Podjetje je namreč svoje orgle posodilo za njihov koncert v Detroitu. Zborovskega vodjo je instrument navdušil do te mere, da se je pobrigal za vzpostavitev stika z izdelovalcem.

Orgle bodo potovale po Vatikanu

Tako so nato že v začetku decembra Markowitz, njegova žena Ann Marie ter sodelavca Barry Holben in Jean-Philippe Le Trevou odpotovali v Vatikan, da so namestili instrument. Hkrati pa so v skrivnosti te nove pridobitve uvedli papeževega organista Juana Paradell-Soleja.

Dotične orgle so tako sicer postale ekskluzivni instrument zbora Sikstinske kapele, vendar bodo zaradi svoje premične narave lahko po potrebi potovale po različnih vatikanskih prizoriščih.

P. G.