Dvojec Lazar-Matković vabi na najnovejše avtorske stvaritve

Prvič sta moči združila lani za projekt State of KU

25. oktober 2017 ob 14:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Kinu Šiška bosta drevi svež preplet komponirane in svobodno improvizirane glasbe v sodelovanju z Big Bandom RTV Slovenija predstavila skladatelj, pianist in dirigent Milko Lazar in trobentač Igor Matković.

Glasbeniki bodo predstavili njune najnovejše avtorske kompozicije, ki so bile ustvarjene posebej za to priložnost. Glasbenika sta prvič združila moči pri Matkovićevem projektu State of KU leta 2016. Kot dolgoletna zvočna raziskovalca na najrazličnejših glasbenih področjih, od sodobne komponirane glasbe do ambientalnih elektronskih eksperimentov, sta ugotovila, da bi lahko skupno raziskovanje predstavila v kontekstu večjega orkestra.

Na današnjem koncertu bosta gosta bobnar in violončelist Kristijan Kranjčan in kitarist Jani Moder.

K. T.