Festival slovenskega jazza: ko si glasba in vizualno ustvarjanje podata roke

S poklonom Jožetu Privšku

18. september 2017 ob 20:21

Ljubljana,Ravne na Koroškem - MMC RTV SLO, STA

Dva tedna pred uradnim začetkom letošnjega Festivala slovenskega jazza so bližajoče se glasbeno dogajanje na Ravnah na Koroškem napovedale okrogla miza, fotografska razstava in delavnice, posvečene fotografiji in vizualnemu ustvarjanju.

Okrogla miza je potekala v Knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani, kjer sta se na temo Nova frekvenca pogovarjala Andrej Koren in Gašper Trček. Na uvodnem dogodku so predstavili tudi program 13. festivala slovenskega jazza, ki bo potekal od 2. do 7. oktobra, in tretjo številko občasnika Jazzopis (ta je izšla tri leta po drugi številki).

V mediateki Knjižnice Otona Župančiča so ob tej priložnosti odprli tudi razstavo 12 festivalov slovenskega jazza. Na ogled so postavili utrinke iz preteklih let festivala in abonmaja Jazz Ravne, ki sta jih v objektiv ujeli fotografinji Nika Hölcl Praper in Špela Peruš. Sledil je koncert, na katerem je Marko Čepak - Maki (kitara) predstavil svoj nov projekt Peripheral Vision. Pridružila sta se mu Simone Serafini (kontrabas) in Aljoša Jerič (bobni).

Podobe mesta – ustvarjanje animiranega filma

Uvodno dogajanje se je začelo tudi na Ravnah na Koroškem, kjer v KMKC Kompleksu potekajo fotografske in vizualne delavnice. Namenjene so dijakom gimnazije Ravne na Koroškem in članom Koroškega medgeneracijskega centra prav tako z Raven na Koroškem, ki bodo ustvarjali animirani film Podobe mesta. Na otvoritveni dan festivala bo sledila še glasbena delavnica, na kateri bodo učenci OŠ Koroški Jeklarji ustvarjali glasbo za animiran film. Film Podobe mesta bo premiero doživel 3. oktobra v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika.

Nina Strnad z Big Bandom RTV Slovenija

Na festivalu bodo počastili 80. obletnico rojstva Jožeta Privška. Projekt Trenutki z Jožetom Privškom je posvečen predvsem Privškovemu vokalnemu džezovskemu opusu, večer pa bo začinjen tudi z nekaj njegovimi uspešnicami in instrumentalnimi skladbami. Pela bo Nina Strnad, Big Bandu RTV Slovenija bo dirigiral saksofonist Lenart Krečič.

Zlatko Kaučič s Kombo B

Letošnji festival prinaša tudi nastop mladih glasbenikov Kombo B pod vodstvom Zlatka Kaučiča, ki prinašajo nov projekt Rock mi Monk, La Correria je novi projekt mladega slovenskega trobentača in skladatelja Timoteja Kotnika, organizatorji pa napovedujejo še koncert zasedbe Bee Geesus in udeležencev vokalne delavnice ter koncerta zasedb Artbeaters in BlueVelvet & Zdenka Kovačiček.

Kiparska skulptura kot glasbeni instrument

Poleg več delavnic bodo v sklopu festivala pripravili še okroglo mizo Viva Jazz Forma, ki bo potekala na temo povezovanja improvizirane glasbe s kiparsko umetnostjo, glasbeni projekt Viva Jazz Forma bo odgovoril na vprašanje, ali je mogoče kiparsko skulpturo uporabiti kot glasbeni instrument. Koncert in predavanje Jazz In Time pa so zasnovali mladi džezovski glasbeniki z željo, da predstavijo to glasbeno zvrst in njen razvoj skozi čas na zanimiv in praktičen način.