Igralec Bill Murray se podaja v svet klasične glasbe

Nastop tudi na festivalu klasične glasbe v Dresdnu

28. maj 2017 ob 16:50

Dresden - MMC RTV SLO

66-letni hollywoodski igralec Bill Murray bo junija sodeloval v projektu, ki bo povezal besede znanih ameriških književnikov z glasbo klasičnih skladateljev.

Bill Murray je v svetu filma dejaven že več kot štiri desetletja, zdaj pa se bo preizkusil še v novi vlogi. Projekt, naslovljen New Worlds, povezuje besede priznanih ameriških avtorjev, kot so Ernest Hemingway, Mark Twain in Arthur Miller, z glasbo Johanna Sebastiana Bacha, Georgea Gershwina, Leonarda Bernsteina in drugih skladateljev. Murrayju je pripadla vloga recitatorja in pevca, poroča STA.

Po živih izvedbah tudi album

Igralca je k projektu povabil violončelist in direktor dresdenskega glasbenega festivala Jan Vogler, ki bo tudi sam nastopil. Korenine projekta segajo v leto 2013, ko sta se Murray in Vogler srečala na letu iz Berlina v New York. Pri projektu sodelujeta med drugim tudi violinistka kitajska Mira Wang in venezuelska pianistka Vanessa Perez, še poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Od komičnih k resnejšim vlogam

Bill Murray je kariero začel v oddaji Saturday Night Live ter je bil v osemdesetih in devetdesetih eden največjih zvezdnikov hollywoodskih komedij, v zrelih letih pa se je vse pogosteje začel lotevati tudi resnejših vlog. Za oskarja je bil nominiran za svojo občuteno upodobitev precej letargičnega igralca v drami Izgubljeno s prevodom, prvencu Sophie Coppole. Igralec, ki živi v Južni Karolini, nima zaposlenega agenta niti publicista in le redko privoli v poglobljene intervjuje. Znan je celo po tem, da mu je silno težko dostaviti scenarij v branje.

Njegov najnovejši projekt New Worlds bo premiero doživel 2. junija v Wolfsburgu, na festivalu v Dresdnu pa bo na sporedu dva dni kasneje, sledilo pa bo gostovanje po ZDA. Avgusta pa naj bi New Worlds izšel tudi kot glasbeni album, poroča The New York Times.

P. G.