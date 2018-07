Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Voca People verjamejo, da je življenje glasba, in nasprotno, da je glasba življenje. Foto: EPA Dodaj v

Izraelska vokalna senzacija Voca People na Kongresnem trgu

A capella sprehod od klasične glasbe do popa

19. julij 2018 ob 10:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nocojšnji večer Ljubljana festivala rezerviran za izraelsko vokalno zasedbo Voca People, ki je v svojih prepoznavnih belih kostimih in živordeče obarvanih ustnicah prava senzacija na spletu.

Osem pevcev mešane zasedbe z zakritimi obrazi in teatralnim pristopom poustvarja znane skladbe v a cappella obliki, združeni z beat boxom. Zasedba bo nastopila ob 21.00 na Kongresnem trgu.

Zasedba deluje od leta 2009, ko jo je ustanovil nagrajeni komedijant in avtor Lior Kalfo v sodelovanju s Shaiem Fishmanom, avtorjem glasbenih aranžmajev. Zamislila sta si skupino, ki sledi motu, da je življenje glasba, in nasprotno, da je glasba življenje.

Internetno javnost so navdušili že s prvim objavljenim posnetkom, ki si ga je v štirih mesecih ogledalo več kot pet milijonov ljudi, do danes pa njihove uspešnice na Youtubu štejejo več kot 50 milijonov ogledov. A cappella petje združujejo s sodobnimi beatbox tehnikami.

Od klasike do popa

Njihov repertoar obsega več kot 80 glasbenih uspešnic svetovnih glasbenikov, od Madonne in Michaela Jacksona, pa vse do Mozarta. V svoji dinamični interpretaciji so s temi nastopili že v Španiji, ZDA, na Madžarskem, Kitajskem, v Italiji, Franciji, Veliki Britaniji in drugod.

M. K.