Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! S posebno razstavo so se še pred uradnim začetkom festivala poklonili bobnarju in tolkalcu Zlatku Kaučiču, saj je bil ta z dogodkom pomembno sodeloval in ga skozi vsa ta leta pomagal sooblikovati v enega pomembenjših glasbenih festivalov v Sloveniji. Foto: Iztok Zupan Razstava Zlatko Kaučič: Mnogoterost ritma bo na ogled do 27. maja. Foto: Cerkljanski muzej 23. Jazz Cerkno med drugim prinaša nastope izvajalcev, kot so Orchester 33 1/3, Mahakaruna Quartet, japonsko-francoski kvartet Kaze, duet pianista Agustija Fernandeza in tolkalca Zlatka Kaučiča, pianistko Satoko Fujii, zasedbo Igor Lumpert in Innertextures, International Composers Pool Orchestra ter italijanski kvartet Roots Magic. Foto: Jazz Cerkno Dodaj v

Jazz Cerkno: deset koncertov in poklon nepogrešljivemu gostu Zlatku Kaučiču

Nastope bodo pospremile številne delavnice

17. maj 2018 ob 14:03

Cerkno - MMC RTV SLO

Danes se začenja festival Jazz Cerkno, ki glasbenim sladokuscem letos prinaša deset koncertov. Slovenski glasbeniki se bodo predstavili z mednarodnimi zasedbami in projekti, od teh nastopov pa bosta dve slovenski premieri. Enega najpomembnejših glasbenih dogodkov v Sloveniji v Cerkljanskem muzeju že nekaj časa napoveduje razstava, ki se poklanja Zlatku Kaučiču.

Postavitev z naslovom Zlatko Kaučič: Mnogoterost ritma, ki bo na ogled še do 27. maja, predstavlja fotografije, plakate, članke, recenzije, druge dokumente in diskografske izdaje, nekatera Kaučičeva glasbila in artefakte. Nastala je ob 40-letnici Kaučičevega glasbenega ustvarjanja in v sodelovanju z Mestnim muzejem Idrija. Festival se bobnarju in tolkalcu poklanja, ker ga je pomembno sooblikoval, na njem nastopal od samih začetkov in je tam praviloma predstavljal premierne projekte ali nove zasedbe.

Glasbenik se bo predstavil tudi na glavnem festivalskem odru, kjer bo nastopil v mednarodnem kvartetu Parker / Fernandez / Leandre / Kaučič. Tako kot Kaučič so tudi pihalec Evan Parker, basistka Joelle Leandre in pianist Agusti Fernandez že nastopili na festivalu, a nikoli skupaj.

Pihalec Igor Lumpert s kvartetom Innertextures bo predstavil zadnji album 11, pihalec Cene Resnik pa bo nastopil s Free Stellar Triom ob boku pianista Giorgija Pacoriga in bobnarja Marka Lasiča, kot gost pa se jim bo pridružil čikaški trobilec Rob Mazurek. Ta bo na festivalu nastopil še s svojo zasedbo Chicago / London Underground.

Obiskovalci festivala bodo lahko prisluhnili še italijanski zasedbi Roots Magic, dunajskemu Orchestru 33 1/3, ki se mu bosta kot gostji pridružili vokalistka Irena Z. Tomažin in violinistka Ana Kravanja, zagrebškemu Franzu Kafki Ensemblu, nizozemskemu ICP Orchestra, japonsko-francoskemu kvartetu Kaze in japonski pianistki Satoko Fujii.

Osrednje prizorišče večernih koncertov je pokrit trg "star plac" sredi Cerknega.

Od zvoka do kulinarike

Koncerte bodo pospremile fotografska delavnica Jazzy-ga!, kulinarična delavnica Divja hrana v času jazza, zvočna delavnica Cerkljanski zvočni safari, glasbeno-zvočna delavnica za otroke o gongih in pojočih skledah, delavnica za mlade glasbenike ter okrogla miza Nove muske o participaciji v godbah.

M. K.