Kraljevi škotski nacionalni orkester nocoj na odru Cankarjevega doma

Sestav z 127-letno tradicijo

19. maj 2018 ob 15:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma bo nocoj nastopil orkester, ki ima osrednjo vlogo v glasbenem življenju Škotske. Kraljevi škotski nacionalni orkester bo nastopil pod taktirko svojega glavnega dirigenta Petra Oundjian, slišati pa bo mogoče dela Benjamina Brittna, Ludwiga van Beethovna in Johannesa Brahmsa.

Glasbenikom se bodo pridružil solist Martin Stadtfeld na klavirju, Nicola Benedetti na violini in Jan Vogler na violončelu.

K mednarodnemu ugledu Kraljevega škotskega nacionalnega orkestra, ki je v letu 2016 praznoval 125-letnico delovanja, so pripomogli številni priznani dirigenti. Zadnji med njimi je Peter Oundjian, ki je glavi dirigent orkestra od leta 2012. Proslavil se je s prodorno muzikalnostjo, odličnim moštvenim duhom in pozitivno osebnostjo. Deluje tudi kot glasbeni direktor Simfoničnega orkestra iz Toronta, ki ga je uspešno dvignil iz zatona in pomembno pripomogel k ponovnemu razcvetu.

Za ljubljanski koncert je orkester pripravil Štiri morske medigre, op. 33a skladatelja Brittna, Beethovnov Koncert za klavir, violino in violončelo v C-duru, op. 56 ter Brahmsovo Simfonijo št. 4 v e-molu, op. 98.

Med tradicijo in sodobno eksperimentalnostjo

Nemški pianist Martin Stadtfeld se je uveljavil kot eden vodilnih interpretov Bachove glasbe in je enako prepričljiv tako v nepopustljivi virtuoznosti kot tudi poglobljeni intimnosti. Pristna muzikalnost in naravna glasbena bistroumnost na eni ter živahna odrska navzočnost pa odlikujejo s priznano škotsko violinistko Nicolo Benedetti. Med priznane violončeliste se uvršča tudi Jan Vogler, ki se na glasbeni poti sprehaja med tradicijo in sodobno eksperimentalnostjo.

M. K.