Laibachi bodo decembra v Ljubljani premierno predstavili novi album

Novi album Also Sprach Zarathustra že žanje pohvale kritikov

30. avgust 2017 ob 21:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kultna glasbena skupina Laibach bo 8. decembra v Ljubljani premierno v živo predstavila že 20 studijski album Also Sprach Zarathustra, ki že žanje pohvale kritikov po vsem svetu.

Po zmagoslavni osvojitvi Severne Koreje, ovekovečeni tudi v odmevnem filmu Liberation Day, se je kultna domača zasedba Laibach vrnila s prvim studijskim albumom po leta 2014 izdani uspešnici Spectre. Dvajseti studijski album Also Sprach Zarathustra, ki že žanje pohvale kritikov po vsem svetu, bodo na naših tleh premierno predstavili prav v Šiški, nastop pa dopolnili tudi z drugimi skladbami iz svojega zajetnega repertoarja, so zapisali v napovedniku Kina Šiška.

Slovenske legendarne glasbene institucije Laibach, ki že skoraj štiri desetletja melje skozi glasbeni svet, ni treba posebej predstavljati. Svojo najnovejšo mojstrovino Also Sprach Zarathustra je umetniški kolektiv prvotno ustvaril za gledališko predstavo Tako je govoril Zaratustra, temelječo na najpomembnejšem delu slovitega filozofa Friedricha Nietzscheja.

Album so v britanski glasbeni reviji The Quietus opisali kot spektakularen in sublimen, morda celo kar zasedbin magnum opus. S hvalo pa niso skoparili niti drugi mediji – PopMatters bi nove kompozicije na primer uporabil kar za spremljavo naslednjega filma Davida Fincherja, Mojo je ploščo označil za “100-odstotni Laibach”, Wiener Zeitung pa je zapisal preprosto “Laibach je zakon,” če omenimo zgolj nekatere.

Premierno predstavitev v živo bo torej plošča, podprta tudi s starejšimi uspešnicami, v Sloveniji doživela 8. decembra v Kinu Šiška. Kdor je leta 2014 dobil vstopnico za razprodane Križanke ob predstavitvi prejšnje Laibachove plošče Spectre, ve, da gre tudi tokrat za dogodek, ki se ga ne sme zamuditi. Kdor je ni, zdaj ve, so še zapisali organizatorji.

G. K.