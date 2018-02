Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Pri 39 letih je Nelsons vodja bostonskega filharmoničnega orkestra in leipziškega orkestra Gewandhaus. Foto: Reuters Nelsons je poročen z latvijsko sopranistko Kristine Opolais, s katero sta se spoznala, ko je bil glavni dirigent latvijske državne opere. Foto: EPA Dodaj v

Leipzig: Glasbeni sladokusci le dočakali prihod Andrisa Nelsonsa

Že pri 24 letih je bil glavni dirigent latvijske državne opere

24. februar 2018 ob 18:36

Leipzig - MMC RTV SLO

Eden izmed najbolj iskanih dirigentov, latvijski glasbeni ustvarjalec Andris Nelsons, je tudi uradno prevzel vodenje leipziškega orkestra Gewandhaus, in sicer bo taktirko v Leipzigu premierno vihtel na koncertu ob 275. obletnici koncertne dvorane Gewandhaus.

S tem bo Latvijec stopil v čevlje proslavljenih kolegov dirigentov, med katerimi so Felix Mendelssohn, Wilhelm Furtwangler, Kurt Marus in Bruno Walter, poroča Deutsche Welle. Latvijec je zaradi svoje odprtosti in prijaznosti zelo priljubljen tako pri glasbenikih kot poslušalcih. "Orkestru so svetovali in ime Andrisa Nelsonsa se je hitro pojavilo v ospredju," je glede izbora novega dirigenta dejal direktor Gewanhausa Andreas Schulz.

"Vsak večer z njim je drugačen, vsak koncert je drugačen in ravno zato je tako privlačen," je bil poln laskavih besed tudi koncertni mojster Frank-Michael Erben, za katerega bo Nelsons četrti dirigent, ki mu bo kot članu orkestra Latvijec vihtel taktirko. Navdušenje je obojestransko, tudi Latvijec je poln pohvalnih besed. "Orkester Gewandhaus je eden izmed najboljših na svetu," je dejal Nelsons. "Kemija med nami je bila prava že od začetka. Občinstvo pa je zelo odzivno."

Podobno kot številni drugi dirigenti tudi Nelsons sodeluje z več orkestri hkrati. Do leta 2022 je tako tudi vodja bostonskega simfoničnega orkestra, zaradi česar se morata glede njegovih obveznosti usklajevati tudi obe glasbeni hiši. Tako bo enkrat na leto na repertoarju obeh isto delo, kar bo dirigentu olajšalo delo, v načrtu pa so tudi izmenjave glasbenikov in gostovanja.

Bliskovita kariera nadarjenega Latvijca

Latvijec je kariero začel kot trobentač, potem pa ga je premamila dirigentska paličica. Dirigiranje je študiral v Sankt Peterburgu, leta 2003, pri komaj 24 letih, pa je že postal glavni dirigent latvijske državne opere. V poznejših letih je "služboval" pri filharmonikih v Herfordu, v birminghamskem simfoničnem orkestru, leta 2010 je na odprtju znamenitega festivala Bayreuth dirigiral novi produkciji Wagnerjevega Lohengrina, leta 2014 pa je bil gostujoči dirigent na Beethovenfestu v Bonnu, kjer je v štirih zaporednih večerih oddirigiral vseh devet Beethovnovih simfonij. V Leipzigu bo ostal pet sezon.

K. T.