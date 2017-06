Letonja na čelu filharmonije v Bremnu

V sezoni 2010/2011 je v mariborski Operi dirigiral opero La bohème

16. junij 2017 ob 18:09

Bremen - MMC RTV SLO

Dirigent Marko Letonja po, potem ko je več kot desetletje redno gostoval v Bremnu, s prihodnjo sezono prevzel mesto šefa dirigenta in umetniškega vodje tamkajšnje filharmonije.

55-letni Letonja je eden naših najbolj prepoznavnih in cenjenih glasbenih ustvarjalcev.

Na Akademiji za glasbo je končal študij klavirja pri Aciju Bertonclju in dirigiranja pri Antonu Nanutu, vzporedno pa je študiral dirigiranje na dunajski Akademiji za glasbo in gledališko umetnost pri Omarju Suitnerju.

Leta 1987 je debitiral s Slovensko filharmonijo, ki jo je potem od leta 1991 do 2003 tudi umetniško vodil, v tem času so nastopili tudi na številnih odrih po svetu, od Milana, Neaplja, Madžarske, do Japonske in ZDA. Od leta 2003 do 2007 je bil glavni dirigent simfoničnega orkestra v Baslu, kjer je hkrati opravljal dolžnosti glasbenega vodje za koncertno in operno glasbo.

Poleti 2010 je na veliki avstralski turneji vodil orkestre iz Aucklanda, Brisbana in Melbourna, za Opero Australia pa je v Melbournu in Sydneyju dirigiral operi Rigoletto in Figarova svatba. V sezoni 2010/2011 je v mariborski Operi dirigiral opero La bohème. Od leta 2012 je šef dirigentov filharmonije v Strasbourgu, je pa tudi umetniški vodja in šef dirigent simfoničnega orkestra v avstralskem Hobartu in v Baslu.

Po odhodu v Basel, kjer je bil glasbeni direktor in glavni dirigent simfoničnega orkestra ter orkestra tamkajšnje operne hiše, se je intenzivno začel posvečati operi in v zadnjih letih vodil uprizoritve v opernih hišah v Ženevi, Rimu, Milanu, Berlinu, Dresdnu, Lizboni in drugod, nastopil je tudi na Japonskem ter v ZDA in Avstraliji.

Januarja 2013 je debitiral v dunajski Državni operi, kjer je kot prvi slovenski dirigent v dunajski operni zgodovini debitiral s Pikovo damo Petra Iljiča Čajkovskega.

K. T.