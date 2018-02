Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Marjetico Mahne je minister Tone Peršak po razrešitvi Damjana Damjanoviča za v. d. direktorice Slovenske filharmonije imenoval s 1. januarjem. Foto: Arhiv RTV SLO Ministrstvo za kulturo naj bi razpis za direktorja Slovenske filharmonije objavilo v kratkem. Foto: BoBo Sorodne novice Po Damjanovičevem odhodu na čelu Filharmonije Marjetica Mahne Ministrstvo razrešuje Damjanoviča s položaja direktorja filharmonije Dodaj v

Marjetica Mahne imenovala oba pomočnika za glasbo

Ministrstvo za kulturo pripravlja razpis za direktorja SF-ja

15. februar 2018 ob 13:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vršilka dolžnosti direktorja Slovenske filharmonije Marjetica Mahne je imenovala dva od treh mogočih pomočnikov, ki bosta položaj opravljala vezano na njen mandat. Za področje orkestra bo to Klemen Hvala, za področje zbora pa Gregor Klančič.

Klemna Hvalo je kot pomočnika za področje dela orkestra imenovala s 1. februarjem, pogodbo z Gregorjem Klančičem kot pomočnikom za področje dela zbora pa je podpisala z veljavnostjo od 1. januarja dalje.

Nekdanja predsednica sveta SF-ja Marjetica Mahne, ki jo je minister Tone Peršak po razrešitvi Damjana Damjanoviča za v. d. direktorice tega javnega zavoda imenoval s 1. januarjem, je imenovanje pomočnikov za obe področji glasbene dejavnosti imela za svojo prvo nalogo.

Mandat obeh je vezan na njen mandat. Ministrstvo za kulturo je za v. d. direktorice imenovalo do imenovanja novega direktorja, za kar bo izveden javni razpis oziroma največ za dobo enega leta. Razpis na ministrstvu še pripravljajo in ga nameravajo objaviti v kratkem.

Minister je Marjetico Mahne na čelo SF-ja imenoval po tem, ko je vrhovno sodišče sredi lanskega decembra presodilo v korist ministrstvu in Damjanovičevi razrešitvi. Ta bi se morala zgoditi 15. novembra, a se je Damjanovič na razrešitev odzval z upravnim sporom.

Damjanovič je bil v zadnjih dveh letih večkrat tarča očitkov zaposlenih o neprimernosti za to funkcijo, kar se je izkazalo s pozivom sindikatov Sviz in Glosa k odstopu, stavko zaposlenih na delovnem mestu in protestnim shodom pred ministrstvom. Vmes je odstopil šef dirigent Uroš Lajovic, nato pa je svoj odhod najavila še pomočnica direktorja za zbor Martina Batič, ki jo je prav tako pripeljal v zavod. Vse očitke je sicer zavračal.

Program za letošnje leto že na ministrstvu

Po ustanovitvenem aktu ima direktor zavoda lahko dva od treh mogočih pomočnikov za področji, za kateri nima ustrezne izobrazbe in delovnih izkušenj. Mogoči so pomočniki za orkester in za zbor ter za zadeve splošnoupravnega značaja, finančno-računovodske in kadrovske zadeve. Marjetica Mahne je tako imenovala pomočnika za obe področji glasbene dejavnosti. Končali so tudi že program SF-ja za letošnje leto in ga poslali na ministrstvo, pripravljajo pa tudi še program za celotno sezono 2018/19.

