Mednarodni dan džeza: Sporočilo o svobodi je zakoreninjeno v jedru te glasbe, ki jo določa improvizacija

Sankt Peterburg gosti osrednji dogodek ob prazniku džeza

30. april 2018 ob 13:16

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Sedmi izdaji praznovanja mednarodnega dneva džeza se je letos pridružilo 190 držav - 30. april so kot datum določili pri Unescu na pobudo legendarnega glasbenika Herbieja Hancocka.

Namen dneva je opozoriti na džez kot izobraževalno sredstvo in pomen, ki ga ima pri širjenju miru, dialoga in strpnosti. Dan bo džezovsko obarval koncert v Sankt Peterburgu, praznuje pa ga tudi Slovenija.

V svoji raznolikosti odmeva po vsem svetu

Generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay je v poslanici ob letošnjem mednarodnem dnevu džeza spomnila, da ima ta svoje korenine v prizadevanjih za svobodo in uporu proti zatiranju. Dodala je, da so to glasbo - z njenimi raznolikimi stili - sprejele in integrirale neštete kulture, dobila je nove oblike izraza in v vsej svoji raznolikosti odmeva po vsem svetu.

Ob tem je izpostavila, da je sporočilo o svobodi zakoreninjeno v samem jedru te glasbe, ki jo določa improvizacija. Sposobnost glasbenikov, da se zberejo in poslušajo, igrajo in izmenjujejo umetnost skozi ta prosto pretakajoči se izraz, pa odraža duha gibanj za svobodo po svetu.

V živo na spletni strani jazzday.com

Na uradni spletni stani mednarodnega dneva džeza so zapisali, da bo po Sankt Peterburgu, ki letos gosti osrednji dogodek ob prazniku jazza, ves dan potekala vrsta izobraževalnih in drugih programov. Praznovanje bo doseglo vrh z Globalnim zvezdniškim koncertom v gledališču Mariinski v Sankt Peterburgu, ki ga bodo v živo prenašali na spletni strani jazzday.com in na Facebooku.

Na njem bodo nastopili skoraj trije ducati priznanih glasbenikov iz 14 držav. Jazz pianist in Unescov ambasador dobre volje Herbie Hancock je skupaj s priznanim ruskim saksofonistom Igorjem Butmanom umetniški direktor prireditve, glasbeni direktor je John Beasley. Sodelovali bodo glasbeniki in zasedbe Till Brönner, Terri Lyne Carrington, Joey DeFrancesco, Fatoumata Diawara, Kurt Elling, Antonio Farao, Robert Glasper, Gilad Hekselman, Horacio Hernandez, The Manhattan Transfer, Branford Marsalis, Moscow Jazz Orchestra, Danilo Perez, Dianne Reeves in Lee Ritenour.

Že drugo leto zapored se bo obeleževanju mednarodnega dneva džeza v Sloveniji pridružila ustanova Imago Sloveniae - Podoba Slovenije. V sodelovanju z Unescovo mladinsko platformo Društva za Združene narode za Slovenijo bosta nocoj zazvenela dva koncerta: na Starem trgu v Ljubljani se bo predstavila zasedba Blue Train Quintet, v Caffe Galeria v Piranu pa bodo nastopili @-Lastic Trio.

Mednarodni dan džeza je leta 2012 na svoj koledar dodala še Organizacija združenih narodov.

N. Š.