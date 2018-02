Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Skozi svojo zgodovino se je Jazz festival Ljubljana uveljavil kot eden najprodornejših evropskih festivalov, ki predstavlja nove umetnike z vsega sveta in avtorske projekte s posebnim poudarkom na slovenski glasbeni ustvarjalnosti. Foto: BoBo "Od nekdaj sva bila prepričana, da je naš program zazrt v prihodnost in nazorno stremi k opozarjanju na brezmejno umetniško zvrst, pogojeno edino s kreativnostjo v snovanju glasbe in s pomembno mislijo na njeno živo predstavitev na odru," sta se na prejeto nagrado odzvala umetniški vodji Jazz festivala Ljubljana med letoma 2011 in 2017 Bogdan Benigar (na posnetku) in Pedro Costa. Foto: BoBo Zbornik o zgodovini Jazz festivala Ljubljana je izšel leta 2009. Letošnjo izvedbo festivala organizirajo med 27. in 30. junijem. Foto: Cankarjev dom Sorodne novice Ljubljana gosti Evropsko jazz konferenco: o vlogi glasbe v svetu in migracijah glasbenikov Festival slovenskega jazza: ko si glasba in vizualno ustvarjanje podata roke Dodaj v

Drzen program Jazz festivala Ljubljana ovenčan z nagrado Evropske jazz mreže

Najstarejši džezovski festival v Evropi

21. februar 2018 ob 20:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Nagrado Europe Jazz Network 2018 za drzen program smo soglasno podelili Jazz festivalu Ljubljana za progresivno selekcijo, ki zaobjema celotno umetniško zvrst s poudarkom na evropskem jazzu ter ponazarja vrednote EJN, kot sta geografska raznolikost in uravnoteženost spolov," je med drugim zapisala žirija glede svoje odločitve, da nagrado za drzen program podeli najstarejšemu džezovskemu festivalu v Evropi, torej Jazz festivalu Ljubljana.

Europe Jazz Network (EJN), torej Evropska jazz mreža, s priznanjem nagradi evropskega organizatorja, ki pooseblja vrednote mreže ter snuje vizionarski in privlačen glasbeni program, so sporočili iz Cankarjevega doma.

"Ljubljana se ponaša z najstarejšim jazz festivalom v Evropi, ki si vse od ustanovitve leta 1960 prizadeva za predstavljanje nove glasbe radovednemu občinstvu, kljub številnim oviram in spreminjajočim se okoliščinam," še beremo nadalje v utemeljitvi. Izbor nagrajenca je potekal v dveh fazah: 120 organizacij članic EJN je bilo pozvanih k nominacijam, z ožjega seznama 19 nominirancev pa je žirija, ki so jo sestavljali predstavniki članov EJN-ja in zunanji glasbeni profesionalci, izbrala zmagovalca.

Prejetje nagrade Evropske jazz mreže bodo zaznamovali med letošnjim Jazz festivalom Ljubljana, ki bo potekal od 27. do 30. junija, in med 5. evropsko džezovsko konferenco v Lizboni, ki bo med 13. in 16. septembrom.



V prihodnost zazrt festivalski program

"Z navdušenjem sprejemamo to nagrado. V veliko čast nam je, da se lahko postavimo ob bok pomembnim prizoriščem, kot so Bimhuis, Moers Festival, Tampere Jazz Happening, 12 Points ... Od nekdaj sva bila prepričana, da je naš program zazrt v prihodnost in nazorno stremi k opozarjanju na brezmejno umetniško zvrst, pogojeno edino s kreativnostjo v snovanju glasbe in s pomembno mislijo na njeno živo predstavitev na odru." S temi besedami pa sta se na prejeto nagrado odzvala umetniški vodji Jazz festivala Ljubljana med letoma 2011 in 2017 Bogdan Benigar in Pedro Costa.

Panevropsko glasbeno povezovanje

Evropska jazz mreža je bila ustanovljena leta 1987 kot panevropsko združenje organizatorjev glasbenih dogodkov, vodij glasbenih programov in glasbenih profesionalcev. Trenutno vključuje 123 organizacij iz 35 držav. Poslanstvo EJN-ja je spodbujati, pospeševati in podpirati razvoj kreativne improvizirane glasbe na evropski glasbeni sceni in ustvarjati priložnosti za srečevanje glasbenikov, organizatorjev in poslušalcev iz različnih držav.

Prodornost ljubljanskega festivala

Jazz festival Ljubljana se je skozi leta uveljavil kot eden najprodornejših evropskih festivalov, ki predstavlja nove umetnike z vsega sveta in avtorske projekte s posebnim poudarkom na slovenski glasbeni ustvarjalnosti. Zadnjih sedem let v sodelovanju s partnersko portugalsko založbo Clean Feed v ciklu Ljubljana Jazz Series izdaja tudi koncertne posnetke festivala. Leta 2009 je izšel zbornik Jazz festival Ljubljana 1960-2009: V spominih in arhivih, ki je dostopen tudi na spletu.

P. G.