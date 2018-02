Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Lanskega Balaševićevega koncerta v razprodanih Križankah se je udeležilo 3.300 poslušalcev in takrat je obljubil, da se kmalu vrne. Foto: BoBo Đorđe Balašević je na lanski koncert pri nas pripeljal 16-člansko zasedbo glasbenikov, in sicer poleg nepogrešljivih tamburašev še violinista, kitarista, harmonikarja, saksofonista ... Foto: BoBo Sorodne novice Video: Đorđe Balašević s svojo mornarico priplul v Križanke Dodaj v

Na nekdanji dan mladosti koncert vojvodinskega mornarja Đorđa Balaševića

26. februar 2018 ob 22:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Eden najbolj prepoznavnih glasbenikov nekdanjega jugoslovanskega prostora Đorđe Balašević se po lanskem rekordno hitro razprodanem koncertu v Križankah vrača v Slovenijo, natančneje v dvorano Stožice.

Medtem ko Đorđe Balašević v drugih državah nekdanje skupne države polni velika prizorišča že vrsto let, v Sloveniji arenskega nastopa še ni imel. Tako je decembra razprodal arene v Zagrebu, Beogradu, pred nekaj dnevi tudi v Sarajevu. Preden bo 25. maja pripotoval v Ljubljano, bo nastopil še v Splitu in Skopju.

Prek Žetve in Ranega mraza k samostojni karieri

Začetek glasbene poti danes 64-letnega Balaševića, ki je odraščal v Novem Sadu, sega v leto 1977, ko je postal član glasbene skupine Žetva. Pred začetkom samostojne kariere leta 1982 je bil tudi član skupine Rani mraz, s katero je leta 1978 nastopil na festivalu v Opatiji. Takrat je s skupino nastopil tudi Bora Đorđević, ki jo je kmalu zatem zapustil in ustanovil svojo Ribljo Čorbo.

Leta 1979 je Balašević z Ranim mrazom zmagal na splitskem festivalu s pesmijo Panonski mornar. V tem obdobju je pri besedilih sodeloval tudi z Zdravkom Čolićem in skupino Srebrna Krila. S skupino Rani mraz je posnel še dve uspešnici, pesem Priča o Vasi Ladačkom in Život je more. Med njegove največje uspešnice sodijo skladbe Svirajte mi jesen stiže, Dunjo moja, Slovenska, Lepa protina kči, Portret života mog in Odlazi cirkus.

Samooklicani kantavtor iz Vojvodine

Leta 1982 je zapustil skupino in posvetil se je samostojni glasbeni karieri. Istega leta je izdal album Pub in se podal na jugoslovansko turnejo. Balašević sam sebi pogosto pravi kantavtor iz Vojvodine. Sicer slovi kot glasbenik, vendar je tudi pesnik, pisatelj, igralec in režiser. Znan je po skladbah, kot so Svirajte mi, Jesen stiže, Dunjo moja, Neki novi klinci, Prva ljubav in Odlazi cirkus, 40-letni karieri pa je izdal 15 albumov.

Knjiga o lastni mladosti tudi v slovenščini

Koncert t. i. vojvodinskega mornarja bo v Stožicah torej natanko leto dni po koncertu v Križankah. Pred izidom je tudi Balaševićeva nova knjiga, v kateri v svojem prepoznavnem slogu govori o svoji mladosti in ki bo do koncerta že prevedena v slovenščino.

P. G.